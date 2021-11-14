14 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız.

BOĞA

Duygusal olan konularda kendinizi fazlasıyla baskıcı hissedebilirsiniz ve partnerinize karşı baskın tutum sergileyebilirsiniz.

İKİZLER

Duygusal konularda kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Hızlı karar alacak ve güvence arayacaksınız.

YENGEÇ

Bugünlerde karşınızdaki olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.

ASLAN

Bu aralar ilişkiler hususunda risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz. Bazı işle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir.

BAŞAK

Bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün. Müdahale istemiyor ancak fikir istiyor olabilirsiniz, dengeyi bulmalısınız.

TERAZİ

Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle beraber daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz. Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir.

AKREP

Kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini isteyebilirsiniz. Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı kendiniz sağlayabilirsiniz.

YAY

Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilirsiniz.

OĞLAK

Size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.

KOVA

Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Yapmak istedikleriniz sizi ilgilendirir. Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz.

BALIK

Taleplerinizin karşılandığından emin olamadığınızda demoralize olmanız kaçınılmaz olabilir. Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.