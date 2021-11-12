12 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlardapaylaşılamadığınızı hissedebilir, bu hoşunuza gitmesiyle beraber aynı zamanda sizi oldukça bunaltabilir de.

BOĞA

Kendinizi partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve daha uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız pozitif etki verebilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızda bugün atacağınız adımlar sağlam temelli olabilir ya da yeni ve daha güçlü kararlar almanıza vesile olabilirler.

YENGEÇ

Dostlarınızla vakit geçirip dikkat odağınızı keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz. İş konusunda yenilikler başlatmak sizin için faydalı olabilir.

ASLAN

İş konusunda anlaşıldığınızı görmek size kendinizi iyi hissettirebilir. Odağınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

BAŞAK

Zamanınızı verimli değerlendirebilir, günü öğrenerek geçirebilirsiniz. Aşk konusunda kendinize güvenebildiğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. İş hususunda da büyük düşünmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

AKREP

Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

YAY

İş konusunda güvence arayıp risk almaktan kaçınabilirsiniz. Bu da sizi hayallerinizden geri tutabilir. Hayallerinize ulaşmak için çok risk almayı göze alabilmelisiniz.

OĞLAK

Duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz. Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız.

KOVA

Bugünlerde alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir. Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

BALIK

Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir. Limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz.