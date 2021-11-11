11 Kasım 2021 günlük burç yorumları

KOÇ

Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir. İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER

Neler başarabileceğinizi göstermeniz cesaretinizin de artmasına vesile olacak. Alacağınız daha cesurca kararlar beraberinde hayatınıza yenilikler getirebilir.

YENGEÇ

Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir.

ASLAN

Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz. Kendinizi taktir edebilirsiniz.

BAŞAK

Aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir. Aile ve akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler bugün gündeme gelebilir.

TERAZİ

Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun. Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz.

AKREP

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissetmeseniz de sevdiklerinizin gösterdiği desteği fark edebilirsiniz.

YAY

Gerek arkadaşlarınız gerekse partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız. Eski-yeni dengesini iyi kurmanız gerekmekte.

OĞLAK

Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, en çokta başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir.

KOVA

Sosyal ortamlarda bulunarak çevre edinebileceğiniz bir gündesiniz. Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz.

BALIK

Vereceğiniz tepkiler çevrenizdekilere her zamankinden farklı gelebilir. Bu durum hoşunuza gidebilir. Başarıyı hissetmek için uygun bir gün.