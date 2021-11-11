KOÇ
Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir. İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.
İKİZLER
Neler başarabileceğinizi göstermeniz cesaretinizin de artmasına vesile olacak. Alacağınız daha cesurca kararlar beraberinde hayatınıza yenilikler getirebilir.
YENGEÇ
Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir.
ASLAN
Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz. Kendinizi taktir edebilirsiniz.
BAŞAK
Aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir. Aile ve akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler bugün gündeme gelebilir.
TERAZİ
Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun. Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz.
AKREP
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissetmeseniz de sevdiklerinizin gösterdiği desteği fark edebilirsiniz.
YAY
Gerek arkadaşlarınız gerekse partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız. Eski-yeni dengesini iyi kurmanız gerekmekte.
OĞLAK
Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, en çokta başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir.
KOVA
Sosyal ortamlarda bulunarak çevre edinebileceğiniz bir gündesiniz. Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz.
BALIK
Vereceğiniz tepkiler çevrenizdekilere her zamankinden farklı gelebilir. Bu durum hoşunuza gidebilir. Başarıyı hissetmek için uygun bir gün.