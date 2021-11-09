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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 09 Kasım 2021, Salı

9 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda aradığınız güven ihtiyacına tezat olarak gösterdiğiniz ilgisizlik partnerinize göndereceğiniz çelişkili sinyallere işaret edebilir.

BOĞA
Bugün çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz. Sizi zorlayan deneyimlerden uzak kalmayı tercih edebilir.

İKİZLER
Sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz. Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda fırsatların sizinle olduğu bir gündesiniz. Güvence verebilme potansiyeliniz ve gerçek sevginiz karşı cinsin içini ısıtacak.

ASLAN
Sahip olduklarınızı koruduğunuz bir gün olabilir. Özellikle flört aşamasında olan Aslan'lar partnerinin potansiyelini fazla zorlamadan sabırla beklemeli.

BAŞAK
Sevdiklerinizle güvenli ortamınızda kalmayı tercih edebilirsiniz, ileriye dönük planlar kurabilirsiniz. Sorumluluklarınızdan kısa süre uzaklaşmak size iyi gelebilir.

TERAZİ
Kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için kendinizi yapmak istediklerinizi planlarken bulabilirsiniz, akşam saatleri çok düşünebilirsiniz.

AKREP
Aşk hayatınızda atacağınız adımlar uzun vadeli ilişkiler getirebilir. İş konusunda kendinizi güzel girişimler içerisinde bulabilirsiniz.

YAY
Bugün sosyal işlere girmek için uygun bir gün olabilir ayrıca elinize bazı şans ve fırsatlar geçebilir, değerlendirirken iyi düşünmeniz gerekmekte.

OĞLAK
Özgür iradenizle adım atmak bugün oldukça önemli olacak. Kalbinize ve sezgilerinize kulak verin. Sosyal ortamlarda kendinizi güvende hissedebileceksiniz.

KOVA
Duygusal konularda başarı yoğun emek ve sabır neticesinde gelebilir. Zamanınızın çoğunu kendinize ayırmak, önceliklerinizi belirlemek isteyebilirsiniz.

BALIK
Arkadaşlarınızla bir arada bulunmak, ve onlara zaman ayırmak size çok iyi gelebilir. İşiniz konusunda vizyonunuzu genişletecek ilhamlarla dolabilirsiniz.

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