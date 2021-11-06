6 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Yeni çevrelere de girmeniz gereken durumlar olabilir. İş konusunda bir şeyler geçmiştekinden daha kolay ve istediğiniz yönde gerçekleşebilir.

BOĞA

Maddi süreçlerinizi yönetmekle alakalı kararları ilerleyen günlere saklamaya çalışın. Kredi çekmek ya da alım satım yapmak için uygun bir gün olmayabilir.

İKİZLER

Bugünlerde aşk konusunda oldukça verimli bir süreç geçirebilirsiniz. Aynı zamanda diğer sevgi içeren konularda da başarılı olabilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda verimli bir sürece adım atıyorsunuz ancak iş ilişkileri veya yasal konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.

ASLAN

Aşk hayatınızda özellikle yalnız Aslan burçları oldukça şanslı olabilirler. Ayrıca yasa ve kurallara karşı da dikkatli olmanız gereken bir gün içerisindesiniz.

BAŞAK

Sezgilerinizin geliştiği bir gündesiniz. Maddi konularda birtakım problemler yaşayabilir ve kaynak arayışına girebilirsiniz.

TERAZİ

İşinizi yaparken size destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz. Girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün.

AKREP

Zamanınızı iyi yönetebilseniz de sizin dışınızda gelişen bir takım aksaklıklar olabilir. Sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte.

YAY

Yaptığınız işin büyüdüğünü görmek keyfinizi yerine getirebilir. Sosyal yaşamınızda oldukça verimli olacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde küslüklerin bittiği bir gün olabilir.

OĞLAK

Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz.. Karşı cinsle verimli ve sade iletişim kurabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde atacağınız adımlarda daha planlı ve hareketli olmanız gerekebilir. Sosyal açıdan olumlu ve verimli bir iş süreci yürütmeniz gerekmekte.

BALIK

Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz. Bu da sizinle tanışmak isteyen kişilerin artması, sizinle ilgilenen kişilerin artması durumunu etkinleştirebilir.