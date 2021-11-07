7 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Karar almak, aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir.

BOĞA

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bunu kolaylıkla yansıtabildiğiniz bir günde olduğunuz için samimiyetinizle ön planda olacaksınız.

İKİZLER

Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak. Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.

YENGEÇ

Duygular konusunda daha derine inmeden önce karşınızdaki kişiyi tanımaya özen gösterin. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

ASLAN

Oldukça sosyal olacağınız durum ve şartlar oluşabilir. Ayrıca işle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir.

BAŞAK

Partnerinizle kuracağınız derin bağ ve uzun süreli ilişki başlangıcı için uygun bir dönemdesiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli.

TERAZİ

İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Özellikle grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

AKREP

Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba göstermelisiniz.

YAY

Duygusal olarak kendinizi oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz. Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir.

OĞLAK

Sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir günde olabilirsiniz. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

KOVA

Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacağınız bir gündesiniz. İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak.

BALIK

Yüksek enerjiniz beraberinde keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.