KOÇ
Karar almak, aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir.
BOĞA
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bunu kolaylıkla yansıtabildiğiniz bir günde olduğunuz için samimiyetinizle ön planda olacaksınız.
İKİZLER
Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak. Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.
YENGEÇ
Duygular konusunda daha derine inmeden önce karşınızdaki kişiyi tanımaya özen gösterin. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.
ASLAN
Oldukça sosyal olacağınız durum ve şartlar oluşabilir. Ayrıca işle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir.
BAŞAK
Partnerinizle kuracağınız derin bağ ve uzun süreli ilişki başlangıcı için uygun bir dönemdesiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli.
TERAZİ
İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Özellikle grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.
AKREP
Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba göstermelisiniz.
YAY
Duygusal olarak kendinizi oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz. Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir.
OĞLAK
Sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir günde olabilirsiniz. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.
KOVA
Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacağınız bir gündesiniz. İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak.
BALIK
Yüksek enerjiniz beraberinde keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.