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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 05 Kasım 2021, Cuma

5 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var.

BOĞA
Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.

İKİZLER
Kendi istek, dilek ve niyetlerinizle meşgul olmanız size daha iyi gelecektir.
Hayır demeyi bilmek bugünlerde sizin sınavınız olabilir.

YENGEÇ
Bugünlerde özellikle işinizle alakalı politik davranmanız gereken durum ve şartlar oluşabilir.
Herkese karşı güler yüzlü davranmanız beklenebilir.

ASLAN
Zekice ve eylem odaklı davranmanız çok önemli. Planlama yapmaktan ziyada bir yandan hareket ederken bir yandan düşünmeniz gerekebilir.

BAŞAK
Günün en şanslı burçlarından biri olarak günü keyifli geçirirken sevdiklerinize de zaman ayırmayı ve küçük iyilikler yapmayı unutmamalısınız.

TERAZİ
Sosyal yaşamınızda kimin iyi kimin kötü olduğunu anlamak için kalbinizin sesini muhakkak takip edin. İş yaşamınızda önünüz açık olacak.

AKREP
Geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alabilirsiniz. İş konusundaki başarılarınızın sınanması sizin de limitlerinizi görmenizde büyük yardımcı rol üstlenebilir.

YAY
Başkalarına olan yardımlarınızı daha kısıtlı tutup içe yönelmenizde fayda var.
Birtakım beklemediğiniz durumlar olabilir. Stratejik davranmanız gerekebilir.

OĞLAK
Maddi konularda beklediğinizden de büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Niyetlerinizi gerçekleştirmek için başkalarının niyetlerini gerçekleştirmesine yardım etmelisiniz.

KOVA
Kırmaktan çekindiğiniz kişiler için kendinizi yorup yormadığınızdan emin olun. Aşk konusunda da davranışlarınızın tam olarak karşılığını geri alabilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde yaptığınız her şey hızlı bir şekilde size dönebilir.
Duygusal olarak güzel gelişmelerin yaşanması ile beraber dinlenme sürecine girebilirsiniz.

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