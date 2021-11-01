1 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Realistik kararlar almaktan çekinmeyebilirsiniz ve cesaretiniz ile bazı gemileri yıkabilir, net kararlarla hayatınızda yönlendirmeler yapabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde sağlık ve estetikle alakalı konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ve kendinizle ilgilenmek için oldukça uygun bir gündesiniz.

İKİZLER

İnsanlarla, bilhassa yeni tanıştığınız kişilerle iletişiminize oldukça dikkat etmelisiniz. İnsanlar sizin iyi niyetinizi kullanmak isteyebilirler.

YENGEÇ

Etrafınızdaki kişiler üstünüze gelse bile siz sakinliğinizi koruyabilirseniz sonradan pişman olabileceğiniz şeyler yapma durumlarınızı engelleyebilirsiniz.

ASLAN

Şikayetleriniz varsa doktora görünebilirsiniz. İmaj değiştirmek gibi konularda da şanslı olacaksınız. Kendinizle ilgilenmek ve yatırım yapmak için uygun bir gün.

BAŞAK

Aile içi anlaşmazlıklar ve çevresel faktörler bugünlerde çokça gündeme gelebilir. Kendinizi iyi ölçüp tartmalı, neyi isteyip neyi istemediğinize karar vermelisiniz.

TERAZİ

Ailevi meselelerle alakalı birtakım problemlere karşı sakinliğinizi koruyabilmelisiniz. Sorumluluğunuzu alabilmeli, cümlelerinizi özenli seçmelisiniz.

AKREP

Duygusal olarak kendinize yetebildiğinizi görmeniz için evrensel olarak bu sınav sürecinden geçmeniz mümkün.

YAY

İşinizde rakipleriniz beklenmedik şeyler gerçekleştirerek planınız dışında durumlara sizi dahil edebilirler. Dikkatli olmalı ve kime ne verdiğinize dikkat etmelisiniz.

OĞLAK

Eski partner ya da eski dostlarla alakalı birtakım konular tekrar gündeme gelebilir, pişmanlıklarını duyabilirsiniz. İş konusunda şansınız devam edecek.

KOVA

Ani öfke patlamalarına dikkatli olun. Bilhassa evli olan Oğlak'lar eşinize karşı daha anlayışlı olabilmek için aktif bir çaba göstermeye çalışın.

BALIK

Sizler de tüm iyi niyetiniz ve isteğinizle ikinci şansı vermeye istekli olabilirsiniz. Maddi yönden kaynaklarınızın genişlediğini ve bereketinizin arttığını görebilirsiniz.