KOÇ
Realistik kararlar almaktan çekinmeyebilirsiniz ve cesaretiniz ile bazı gemileri yıkabilir, net kararlarla hayatınızda yönlendirmeler yapabilirsiniz.
BOĞA
Bugünlerde sağlık ve estetikle alakalı konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ve kendinizle ilgilenmek için oldukça uygun bir gündesiniz.
İKİZLER
İnsanlarla, bilhassa yeni tanıştığınız kişilerle iletişiminize oldukça dikkat etmelisiniz. İnsanlar sizin iyi niyetinizi kullanmak isteyebilirler.
YENGEÇ
Etrafınızdaki kişiler üstünüze gelse bile siz sakinliğinizi koruyabilirseniz sonradan pişman olabileceğiniz şeyler yapma durumlarınızı engelleyebilirsiniz.
ASLAN
Şikayetleriniz varsa doktora görünebilirsiniz. İmaj değiştirmek gibi konularda da şanslı olacaksınız. Kendinizle ilgilenmek ve yatırım yapmak için uygun bir gün.
BAŞAK
Aile içi anlaşmazlıklar ve çevresel faktörler bugünlerde çokça gündeme gelebilir. Kendinizi iyi ölçüp tartmalı, neyi isteyip neyi istemediğinize karar vermelisiniz.
TERAZİ
Ailevi meselelerle alakalı birtakım problemlere karşı sakinliğinizi koruyabilmelisiniz. Sorumluluğunuzu alabilmeli, cümlelerinizi özenli seçmelisiniz.
AKREP
Duygusal olarak kendinize yetebildiğinizi görmeniz için evrensel olarak bu sınav sürecinden geçmeniz mümkün.
YAY
İşinizde rakipleriniz beklenmedik şeyler gerçekleştirerek planınız dışında durumlara sizi dahil edebilirler. Dikkatli olmalı ve kime ne verdiğinize dikkat etmelisiniz.
OĞLAK
Eski partner ya da eski dostlarla alakalı birtakım konular tekrar gündeme gelebilir, pişmanlıklarını duyabilirsiniz. İş konusunda şansınız devam edecek.
KOVA
Ani öfke patlamalarına dikkatli olun. Bilhassa evli olan Oğlak'lar eşinize karşı daha anlayışlı olabilmek için aktif bir çaba göstermeye çalışın.
BALIK
Sizler de tüm iyi niyetiniz ve isteğinizle ikinci şansı vermeye istekli olabilirsiniz. Maddi yönden kaynaklarınızın genişlediğini ve bereketinizin arttığını görebilirsiniz.