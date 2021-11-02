2 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda ikili ilişkinizde iş ya da başka konular odaklık kopukluklar gündeme gelebilir ve kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

BOĞA

Aşk konusunda olumsuzluklar yaşamış olsanız da beklentilerinizi arttıracak gelişmeler olabilir. Kendinizi yüksek pozitif enerji ile ifade edebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk konusunda duygusal yönünüz ve vicdanınız ön plana çıkabilir. Bu sağduyunuz da beraberinde ilişkinizde yumuşama getirebilir.

YENGEÇ

Hayatınızda stabil giden problemlerin çözümsüz görünmesi moralinizin bozulup bir şeylerin bitmeyeceği hissini uyandırabilir.

ASLAN

Bir şeylerin kısır döngüye girmiş gibi olduğunu hissedebilirsiniz. İş konularında başarılarınızın arttığı ve göz doldurduğunuz bir dönemdesiniz.

BAŞAK

Maddi açılardan karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmeli ve cesur adımlar atmaya özen göstermelisiniz. İhtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabileceksiniz.

TERAZİ

Var olanı korumak ve stabil kalmak sizin için yeterli olmalı. Alışveriş konusunda da kendinize dikkat etmeli ve harcamalarınızı daha özenli yapmaya çalışmalısınız.

AKREP

Hayallerinizin peşinden gidebilme potansiyeliniz olsa da birkaç alana bölünmek hayallerinizi siz fark etmeden uçuklaştırabilir.

YAY

İş konusunda atağa geçeceğiniz dönemde değilsiniz ancak o dönem de gelecek. Telepati yetenekleriniz artabilir ve düşündüğünüz bir şeyi kısa zamanda görebilirsiniz.

OĞLAK

Ruhsal yönünüzü güçlendirmeli ve yaşadığınız sürece her konuda ümidin var olduğunu yeniden hatırlamalısınız. Güzel haberler alabilirsiniz.

KOVA

Maddi konularda bazı darlıklar yaşayabilirsiniz ancak işinizden ümidi kesmeyin. Sezgilerinizin güçlendiği bir döneme girmektesiniz.

BALIK

Sakin düşünmeyi başarabilirseniz daha da başarılı olabilirsiniz. İş konusunda birkaç alana dağılmak yerine enerjinizi bir alana kanalize etmeye çalışın.