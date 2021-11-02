KOÇ
Son zamanlarda ikili ilişkinizde iş ya da başka konular odaklık kopukluklar gündeme gelebilir ve kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
BOĞA
Aşk konusunda olumsuzluklar yaşamış olsanız da beklentilerinizi arttıracak gelişmeler olabilir. Kendinizi yüksek pozitif enerji ile ifade edebilirsiniz.
İKİZLER
Aşk konusunda duygusal yönünüz ve vicdanınız ön plana çıkabilir. Bu sağduyunuz da beraberinde ilişkinizde yumuşama getirebilir.
YENGEÇ
Hayatınızda stabil giden problemlerin çözümsüz görünmesi moralinizin bozulup bir şeylerin bitmeyeceği hissini uyandırabilir.
ASLAN
Bir şeylerin kısır döngüye girmiş gibi olduğunu hissedebilirsiniz. İş konularında başarılarınızın arttığı ve göz doldurduğunuz bir dönemdesiniz.
BAŞAK
Maddi açılardan karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmeli ve cesur adımlar atmaya özen göstermelisiniz. İhtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabileceksiniz.
TERAZİ
Var olanı korumak ve stabil kalmak sizin için yeterli olmalı. Alışveriş konusunda da kendinize dikkat etmeli ve harcamalarınızı daha özenli yapmaya çalışmalısınız.
AKREP
Hayallerinizin peşinden gidebilme potansiyeliniz olsa da birkaç alana bölünmek hayallerinizi siz fark etmeden uçuklaştırabilir.
YAY
İş konusunda atağa geçeceğiniz dönemde değilsiniz ancak o dönem de gelecek. Telepati yetenekleriniz artabilir ve düşündüğünüz bir şeyi kısa zamanda görebilirsiniz.
OĞLAK
Ruhsal yönünüzü güçlendirmeli ve yaşadığınız sürece her konuda ümidin var olduğunu yeniden hatırlamalısınız. Güzel haberler alabilirsiniz.
KOVA
Maddi konularda bazı darlıklar yaşayabilirsiniz ancak işinizden ümidi kesmeyin. Sezgilerinizin güçlendiği bir döneme girmektesiniz.
BALIK
Sakin düşünmeyi başarabilirseniz daha da başarılı olabilirsiniz. İş konusunda birkaç alana dağılmak yerine enerjinizi bir alana kanalize etmeye çalışın.