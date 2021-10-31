31 Ekim günlük burç yorumları
Aklınıza gelecek fikirleri dikkate almaya çalışın ve sezgilerinize güvenin.
Endişelerinizi bir kenara bırakıp daha cesaretli olabilmeniz gerekmekte.
BOĞA
Sessiz kalmak bazı noktalarda sizin için çözüm olmayabilir. Kendi üzerinizde baskı kurmak yerine önceliği kendinize vermeye çalışmalısınız.
İKİZLER
Bugünlerde üst üste gelecek bir takım haberler içinizi ısıtabilir. Keyfinizin yerine gelmesi ile beraber etrafınıza da verimli olma ihtimaliniz artabilir.
YENGEÇ
Üstünü örttüğünüz, yapmaya üşendiğiniz fakat istediğiniz bir takım projelerle alakalı verimli olabileceğinizi kendinize kanıtlayacağınız fırsatlar yaşanabilir.
ASLAN
İkili ilişkilerle alakalı olarak veremediğiniz kararların yüklerini üzerinizde taşıyor olabilirsiniz. Ancak bunu yaparken agresif olmamaya özen göstermelisiniz.
BAŞAK
Bugünlerde eski hatalarınızı tekrar etmediğinizden emin olmalısınız.
Birtakım geçmişte yaşadığınıza benzeyen olaylar yaşayabilirsiniz.
TERAZİ
Bugünlerde hayallerinizle alakalı bir takım güzel haberler alabilirsiniz. Aşk konusunda aradığınız güveni yakaladığınızı hissedeceksiniz.
AKREP
Kimsenin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz.
Bilhassa yeni ilişki içerisinde olan Akrep'ler kendinize ve partnerinize zaman ve şans vermeyi ihmal etmemelisiniz.
YAY
Bugünlerde özellikle işinizle bağlantılı karşı cinsten gelecek kariyer planlamaları ve anlayışla bağlantılı haberler sizi epey rahatlatacak.
OĞLAK
Olgunlaştığınızı kendinize ve karşınızdaki kişilere gösterme fırsatı yakalayabilirsiniz.
İşinizde birtakım anlaşamadığınız kişilerle sağlıklı iletişimler yaşanabilir.
KOVA
Birtakım konulara karşı tahammülünüz kalmayabilir. Özellikle dostlarınızdan da destek ve haberler alabilirsiniz. Sosyalliğinizin artacağı bir gündesiniz.
BALIK
Son zamanlarda ilişkiniz de olsa sosyal çevreniz geniş de olsa derin düşüncelerinize ve analitik zekanıza herkes hemen ayak uyduramayabilir.
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