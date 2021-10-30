30 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Bazı fırsatları elde etmeden önce beklenen süreçler sıkıcı olsa da büyük başarılar getirir bu yüzden sabrı öğrenmelisiniz. Sezgileriniz yükselebilir.

BOĞA

Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz zira yargı kapısı ve seyahat gibi alanlardaki atılımlarınızdan olumlu sonuçlar almanız mümkün. Beklentilerinizi belirleyin.

İKİZLER

Son zamanarda herhangi bir isteğiniz konusunda düşünmek yerine eyleme geçmek ve sahada olmak için verimli zamanlardasınız.

YENGEÇ

Kendinizi çok verimli hissetmeyebilir, iş odaklı yorgunluk yaşayabilir ve istemediğiniz cümleleri kurabilirsiniz.

ASLAN

Uzak mesafelerle alakalı konular, seyahat gibi konularda başarı sağlamanız mümkün. İlişkisel konularda karar almadan önce iyice düşünmeniz gerekiyor.

BAŞAK

Bilgeleştiğinizi fark edebilirsiniz ayrıca bu ikili ilişkilerde de partnerinizin gözünden kaçmayabilir. İkili ilişkilerde oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

TERAZİ

Eninde sonunda yaşadıklarınızı analiz edebileceksiniz bu yüzden öfke ile karar almak yerine bir takım analizlerin sonucunda rasyonel kararınızı verin.

AKREP

Partneriniz yoksa size uygun partneri hayatınıza çekebilirsiniz. Partneriniz var ise ilişkinizde birtakım seviye atlama konuşmaları gündeme gelebilir.

YAY

Bazı şeyleri sorgulamadan, ilahi olana güvenerek ilerlemeli ve maneviyatınızı da işlerinizin içine dahil etmelisiniz. Maddi anlamda daha da güçlenebilirsiniz.

OĞLAK

İhtiyaçlarınızın da artması ile beraber yeni kaynak arayışları içerisine girebilirsiniz. Özellikle ticaret alanında birtakım olumlu gelişmeler yaşayabilir.

KOVA

Uzak mesafe ilişkilerinde beklemediğiniz güzel gelişmeler yaşanabilir. İş planlamalarınızı bitirip başarmaya odaklanmanız gereken bir gündesiniz.

BALIK

Aileniz ve arkadaşlarınızla da sevgi dolu ve iyimser paylaşımlarda bulunacaksınız. Keyfiniz oldukça yerinde olacak. Maddi konulardaki bereketiniz artabilir.