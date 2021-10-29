29 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde ruhsal enerjiniz ve sezgileriniz yükselebilir. Bu durum da beraberinde size yeni kapılar açarak fırsatlar getirebilir.

BOĞA

Hem kendinizin hem de başkalarının hayatını iyileştirecek fikir ve ilhamlara açık olabilirsiniz. Sosyal açıdan kendinizi hareketli hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Temelde önemli olan isteklerinize odaklanarak detayları çok fazla düşünmemelisiniz. Hayatınıza istekleriniz hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilir.

YENGEÇ

Elinizden gelenin en iyisini yaratıcılık ile gerçekleştirmeye çalışın. Bir konuda başarılı temeller atmak ve vizyonunuzu genişletmek için uygun bir gün.

ASLAN

Dostlarınızla ilgilenmeyi ve ilgi görmeyi tercih edebilirsiniz. Keyifli sohbetler ve insanlar ilginizi çekebilir. Entelektüel konulara başlamak için de uygun bir gün.

BAŞAK

Cümlelerinizi özenli seçmeniz oldukça büyük önem taşıyacak. Ayrıca dua etmek, meditasyon yapmak ve totemler oluşturmak için de uygun bir gün.

TERAZİ

Fırsatlarınızı iyice gözden geçebilirsiniz. Birtakım yapabilirliklerinize ve imkanlarınıza rağmen geri durduğunuz konuları iyice görmeye çalışın.

AKREP

İsteklerinizi gerçekleştirirken mutlaka sağduyunuza da önem verin, salt mantık ile karar almamaya çalışın. Araştırmalar için de uygun bir gün.

YAY

Beklemediğiniz bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatı mümkün olduğunca olduğu gibi karşılayın ve direnç göstermeden yaşamaya çalışın.

OĞLAK

Bugünlerde araştırmalarınızı tamamlamak, eğitim almak ya da mesleki konularda atılımlar yapmak için uygun bir gündesiniz.

KOVA

Hayatınızdaki bir takım süreçleri bitirip yeni süreçlere gönüllü olarak açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Niyetlerinizin enerjisini üzerinizde taşımaya çalışın.

BALIK

Bilgi ve tecrübe gerektiren herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz. Ayrıca eğitim, kariyer gibi konularda da şansın sizden yana olduğu bir gündesiniz.