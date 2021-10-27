27 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konusunda partnerinize kendisini ifade etmesi için şans verin ve ani duygu patlamalarından uzak durmaya çalışın.

BOĞA

Bugünlerde özellikle aldığınız ürün ya da hizmetlerden memnun kalmayabilirsiniz bu yüzden önemli alışverişlerinizi ilerleyen günlere sarkıtabilirsiniz.

İKİZLER

Eski bir partnerin dönüşü ya da mevcut ilişkideki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bunların kolaylıkla olması size çok iyi gelebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde partnerinizi bir yanlış anlaşılma ile yargılamanız gibi akabinde kötü sonuçlar doğuracak durumlar söz konusu olabilir.

ASLAN

İkili ilişkilerde karşı tarafa yüklenmediğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda ilişkinizde belirsizlik hali tedirgin hissetmenize neden olabilir.

BAŞAK

Aşk konusunda olumlu bir sürece girdiğiniz için bu süreci korumak için çaba da göstermelisiniz. Bu yüzden yazılanları iyi analiz etmelisiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda bir şeyleri yanlış anlamadığınızdan emin olmalısınız. Uzun süredir istediğiniz ancak erişemediğiniz enerji seviyesine erişebilirsiniz.

AKREP

Son zamanlarda ikili ilişkiler konusunda düşünceli, zarif ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hep hatırlatmalısınız.

YAY

Aşk konusunda kendinizi iyi ifade ettiğinizden emin olmalısınız. İletişim problemleri kırmızı çizgi ihlaline sebebiyet verebilir.

OĞLAK

Mükemmeliyetçi haliniz aslında iyi niyetli olsa da partneriniz kendisini yetersiz hissedebilir ve ilişki içerisinde birtakım problemler yaşanabilir.

KOVA

Bugünlerde mesleki anlamda olumlu bir süreçtesiniz. Maddiyatınızın yeterli geleceği, kariyerinizde olumlu bir sürece geçeceğiniz bir dönemdesiniz.

BALIK

Düşünmeden yapacağınız bir şey maddi anlamda problem yaşamanıza neden olabilir. Özellikle sizin çabanızdan kaynaklı olacak gelişmeler size keyifli gelebilir.