KOÇ
Aşk konusunda partnerinize kendisini ifade etmesi için şans verin ve ani duygu patlamalarından uzak durmaya çalışın.
BOĞA
Bugünlerde özellikle aldığınız ürün ya da hizmetlerden memnun kalmayabilirsiniz bu yüzden önemli alışverişlerinizi ilerleyen günlere sarkıtabilirsiniz.
İKİZLER
Eski bir partnerin dönüşü ya da mevcut ilişkideki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bunların kolaylıkla olması size çok iyi gelebilir.
YENGEÇ
Bugünlerde partnerinizi bir yanlış anlaşılma ile yargılamanız gibi akabinde kötü sonuçlar doğuracak durumlar söz konusu olabilir.
ASLAN
İkili ilişkilerde karşı tarafa yüklenmediğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda ilişkinizde belirsizlik hali tedirgin hissetmenize neden olabilir.
BAŞAK
Aşk konusunda olumlu bir sürece girdiğiniz için bu süreci korumak için çaba da göstermelisiniz. Bu yüzden yazılanları iyi analiz etmelisiniz.
TERAZİ
Aşk konusunda bir şeyleri yanlış anlamadığınızdan emin olmalısınız. Uzun süredir istediğiniz ancak erişemediğiniz enerji seviyesine erişebilirsiniz.
AKREP
Son zamanlarda ikili ilişkiler konusunda düşünceli, zarif ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hep hatırlatmalısınız.
YAY
Aşk konusunda kendinizi iyi ifade ettiğinizden emin olmalısınız. İletişim problemleri kırmızı çizgi ihlaline sebebiyet verebilir.
OĞLAK
Mükemmeliyetçi haliniz aslında iyi niyetli olsa da partneriniz kendisini yetersiz hissedebilir ve ilişki içerisinde birtakım problemler yaşanabilir.
KOVA
Bugünlerde mesleki anlamda olumlu bir süreçtesiniz. Maddiyatınızın yeterli geleceği, kariyerinizde olumlu bir sürece geçeceğiniz bir dönemdesiniz.
BALIK
Düşünmeden yapacağınız bir şey maddi anlamda problem yaşamanıza neden olabilir. Özellikle sizin çabanızdan kaynaklı olacak gelişmeler size keyifli gelebilir.