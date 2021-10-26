26 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Ciddi ilişki için zaman gerektiğini hatırlayacak ikili ilişkilerde hemen samimiyet kurmamaya çalışın. Yük ve sorumluluklarınız artabilir.

BOĞA

Bugünlerde aşk konusunda kendinizi serbest bırakmalısınız. Bir takım tabularınız ve standartlarınız sihirli bir aşk yaşamanıza engel olabilir.

İKİZLER

Partnerinizin ailesiyle tanışmak için uygun bir gündesiniz. Keza siz de partnerinizi aileniz ya da arkadaşlarınızla tanıştırarak ilişkiye renk katabilirsiniz.

YENGEÇ

Uzun süreli ilişki içerisinde olan Terazi'ler partnerleri ile birtakım sosyal planlar yapabilir hatta arkadaş grubu, sosyal çevrelerini de dahil edebilirler.

ASLAN

Hayattan almanız gereken ders mucizelere açık ve daha canlı bir insan olmak olabilir. Sosyal olmayı denerseniz beraberinde size popülerlik getirdiğini de görebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk konusunda kendi kısıtlamalarınızdan kurtulmalı, risk ve cesarete açık olmalısınız. Bilhassa aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir.

TERAZİ

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi çok verimli hissedebilirsiniz. Aşk konusunda bir takım sürprizler size yeniden canlı ve mutlu hissettirebilir.

AKREP

Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek istikrar ve cesarete sahip olsanız da kendinizi yorgun ve bir şeyler yapmak istemezken bulabilirsiniz.

YAY

Partnerinizden gelecek ilişkinizi rutinden çıkarma fikirleri başarılı sonuçlar doğurabilir. İlişki içerisinde kendinizi ifade edebilmekte başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK

Son zamanlarda iş ve arkadaşlık ilişkilerinizde bilhassa yazılı süreçlerde anlaşmazlıklar ya da yanlış anlaşılmalar olabilir.

KOVA

Aşk hayatınızda birtakım olumlu durumlar gerçekleşebilir. Arkadaş ortamında tanışacağınız kişiler ile şansınızın yüksek olması sizi farklı bir platforma taşıyabilir.

BALIK

İçine düştüğünüz bu tezat halden kurtulmanın yolu sezgilerinize kulak vermek olabilir. Duygusal açıdan sürprizlerle dolu bir süreç geçirebilirsiniz.