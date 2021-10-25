25 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Bir konuda karar verirken iyi düşünmeli ve bir kerede, en net kararınızı vermeye çalışmalısınız. Önceliklerinizin farkına varın.

BOĞA

Bugünlerde aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedebilirsiniz. Özellikle eski bir ilişkinizi yeniden canlandırmak için uygun bir gün olabilir.

İKİZLER

Temkinli hareket etmek sizi bir takım pişmanlıklardan koruyacaktır. Bugünlerde özellikle insan ilişkilerinde dikkat önemli olacak.

YENGEÇ

Bilhassa diş, dudak, uçuk gibi problemlere karşı dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi bugün duygusal hissedebilir, duygu odaklı kendinizi ifade edebilirsiniz.

ASLAN

Duygusal olarak hazır hissetmediğiniz hiçbir şeyi yapmaya kendinizi zorlamamalı ve mutlaka da sezgilerinize kulak vermelisiniz.

BAŞAK

Mükemmeliyetçilikten mümkün olduğunca uzak kaldığınız taktirde kendinizi iyi hissedebilir ve ilişkiye de verimli olabilirsiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda karşı tarafa şans vermeniz gereken bir gündesiniz. Mesleki konular ve iş ilişkilerinde alınganlığa kaçmamaya çalışın.

AKREP

Hızlı başlangıç ve bitişler yaşanmaması açısından özellikle yeni tanıştığınız kişiler ile bir şeyleri yavaş götürmek için bilinçli bir çaba göstermeniz gerekmekte.

YAY

Sağlık problemlerine karşı önlemlerinizi almanız sizin için hayırlı olacaktır. Aşk hayatınızda bir takım duygusal yoğunluklar ve hareketlilikler söz konusu olabilir.

OĞLAK

Aşk konusunda geçmiş bir takım tecrübelerinizin size yol haritası olmasına izin vermemeli, herkesin farklı olduğunu hatırlamalısınız.

KOVA

Son zamanlarda bir şeylerin hızlı yaşanıyor olması sizi hata yapmaya meyilli bir insan haline getirebilir, dikkatli olmanızda fayda var.

BALIK

Kısa vadede tüketilebilecek aşklara bugünlerde yönelmeniz olası. Aşk konusunda bugünlerde aksiyon alamadığınız kişilere takılmanız olası görünüyor.