KOÇ
Bir konuda karar verirken iyi düşünmeli ve bir kerede, en net kararınızı vermeye çalışmalısınız. Önceliklerinizin farkına varın.
BOĞA
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedebilirsiniz. Özellikle eski bir ilişkinizi yeniden canlandırmak için uygun bir gün olabilir.
İKİZLER
Temkinli hareket etmek sizi bir takım pişmanlıklardan koruyacaktır. Bugünlerde özellikle insan ilişkilerinde dikkat önemli olacak.
YENGEÇ
Bilhassa diş, dudak, uçuk gibi problemlere karşı dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi bugün duygusal hissedebilir, duygu odaklı kendinizi ifade edebilirsiniz.
ASLAN
Duygusal olarak hazır hissetmediğiniz hiçbir şeyi yapmaya kendinizi zorlamamalı ve mutlaka da sezgilerinize kulak vermelisiniz.
BAŞAK
Mükemmeliyetçilikten mümkün olduğunca uzak kaldığınız taktirde kendinizi iyi hissedebilir ve ilişkiye de verimli olabilirsiniz.
TERAZİ
Aşk konusunda karşı tarafa şans vermeniz gereken bir gündesiniz. Mesleki konular ve iş ilişkilerinde alınganlığa kaçmamaya çalışın.
AKREP
Hızlı başlangıç ve bitişler yaşanmaması açısından özellikle yeni tanıştığınız kişiler ile bir şeyleri yavaş götürmek için bilinçli bir çaba göstermeniz gerekmekte.
YAY
Sağlık problemlerine karşı önlemlerinizi almanız sizin için hayırlı olacaktır. Aşk hayatınızda bir takım duygusal yoğunluklar ve hareketlilikler söz konusu olabilir.
OĞLAK
Aşk konusunda geçmiş bir takım tecrübelerinizin size yol haritası olmasına izin vermemeli, herkesin farklı olduğunu hatırlamalısınız.
KOVA
Son zamanlarda bir şeylerin hızlı yaşanıyor olması sizi hata yapmaya meyilli bir insan haline getirebilir, dikkatli olmanızda fayda var.
BALIK
Kısa vadede tüketilebilecek aşklara bugünlerde yönelmeniz olası. Aşk konusunda bugünlerde aksiyon alamadığınız kişilere takılmanız olası görünüyor.