24 Ekim günlük burç yorumları
Özellikle yatırım niyetlerinizi gündeme getirip harekete geçirebilirsiniz. Aile ilişkileriyle alakalı da bir takım olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.
BOĞA
Özellikle kararsız olduğunuz noktaların üzerine düşerek netlik içerisinde olmaya çalışın. Eğer isterseniz sevdiklerinizden de yardım almaya niyet edebilirsiniz.
İKİZLER
Yalnız olan Koç'lar tanıştığınız kişi ile ilişkinizi yavaş bir şekilde sürdürmeniz ve birbirinizi tanımanız gerektiğini hatırlayın.
YENGEÇ
Bu aralar aşk konusunda düzenli bir ilişki sürdürmek için istek duyabilirsiniz.
Bu durum da sizi verimli bir partner haline getirebilir.
ASLAN
Özellikle ikili ilişkilerde tüm suçu kendinizde ya da karşı tarafta aramayıp dengeyi kurmaya çalışmalısınız. Aşk hayatınıza mantık girmeli.
BAŞAK
Yaptığınız işleri ailenizin de onayladığını görmek sizi rahatlatacak. Maddi anlamda hayatınızda bir takım bolluk, bereket ve mutluluklar söz konusu olacak.
TERAZİ
Aşk hayatınızda bir takım hareketlilikler yaşanabilir. Duygusal olarak bir şeyleri hızlı tüketmek istediğiniz gibi bir ilişki sürdürmenizin önünde engel olabilir.
AKREP
Dua etmek, maneviyatınızı yükseltmek için de oldukça uygun bir gün.
Olaylara büyük tepkiler vermek yerine mantıkla ilerlemeye çalışın.
YAY
Kendinizi melankolik hisler içerisinde bulabilirsiniz. Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Yay'lar ilişkinizi riske atacak hareketlerdenn kaçınmalısınız.
OĞLAK
Siz mükemmel olsanız da karşı taraf beklentilerinizi karşılayamayabilir.
Bu yüzden hem ilişkinize hem de partnerinize zaman vermenizde fayda olacaktır.
KOVA
Bugünlerde aşk hayatınızda yoğun bir hareketlilik söz konusu olabilir.
Partneriniz varken yeni bir adayın gelmesi kafaları karıştırabilir.
BALIK
İlişkisi iyi gitmeyen Kova'lar bu yıpranış süreçleri ile alakalı rasyonel kararlar alabilirler. Bitiş ya da revize etmek olsun mantığınızı ön plana koymanızda fayda var.
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