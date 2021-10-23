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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 23 Ekim 2021, Cumartesi

23 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Sağlık konusunda endişelenebilirsiniz ancak bir problem yokken kendinizi bir paniğe sokmamalısınız. Maddesel niyetleriniz hızlıca tezahür edebilir.

BOĞA
Maddi anlamda eliniz ferahlayacak ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. İş anlamında da başarı ve bereket hissedebilirsiniz.

İKİZLER
Enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. İş ya da aşk partnerliği herhangi bir niyetiniz olsun ikili sürdürülecek konularda başarı hissedeceksiniz.

YENGEÇ
Geçmiş işlerinizi bitirmek, problemlerinizi çözmek için uygun bir gün. Ayrıca seyahat niyetlerinizle alakalı bir takım olumlu sonuçlar olabilir.

ASLAN
Eğitimle alakalı takım gelişmeler gündeme gelebilir ve somut adımlar atmaya cesaret edebilirsiniz. Olumlu ve rasyonel bir gün geçirebilirsiniz.

BAŞAK
Geçmişi bitirmek sizin için verimli sonuçlar doğuracak. Yeni bir hayata adım atmak için göstereceğiniz çabaya evrensel karşılık da alabileceksiniz.

TERAZİ
Aşk konusunda problemlerinizi çözmek için daha realistik düşünmelisiniz. Hayatınıza bir takım yenilikleri almaya hevesli olabilirsiniz.

AKREP
Evli olan Akrep'ler için bebek sahibi olma durumu söz konusu olabilir.
Doğurganlık ve yaratıcılık sizler için oldukça ön planda olabilir.

YAY
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen problemlerinizi çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiğiniz günlerdesiniz. Partnerlikle alakalı her konuda başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK
İşinizle alakalı bir takım bitişler yaşamanız ve strese girmeniz mümkün olsa da karşınıza çıkacak yeni fikirlerin hayırlı olduğunu görerek geleceğe güvenebileceksiniz.

KOVA
Fikir birliği vizyonunuzu genişletecek ve başarılı ve güçlü olmanıza vesile olabilir.
Ortak çalışmak, fikir alışverişi gibi konularda pozitif adımlar söz konusu.

BALIK
Bu aralar gelecek planlarınız ön plana geçebilir. Bilhassa aşk konusunda yenilik ve mutluluk ihtiyacınız artabilir ve mutlu olabilirsiniz.

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