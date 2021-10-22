22 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde eğitim konularında olumlu adımlar atabilirsiniz.

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve başarılı olabileceğiniz fırsatlar önünüze gelebilir.



BOĞA

Bugünlerde soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız zira üşengeçliğiniz artabilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

İKİZLER

Bu aralar eğer birkaç kola bölünürseniz kendinizden verim alamayabilirsiniz bu yüzden tek bir işinizi hakkı ile bitirmeye çalışmalısınız.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi negatif hissedebilirsiniz.

Düşüncelerinize ve yaydığınız enerjiye çok dikkat etmelisiniz.



ASLAN

İş yerinizde başkalarına yardım edecek bir takım fırsatlar yaratarak başkasının mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz. İş konusunda güvence ön planda olacak.



BAŞAK

Aşk konusunda ise cesur adımlar atmanız gerekmekte.

Fırsatlar konusunda gözünüzün bilhassa açık olması gereken bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda pozitif gelişmeler yaşanabilir ancak sizin bakış açınız çok önemli. Küçük olaylarda hemen karamsarlığa düşmemeniz oldukça önemli.



AKREP

Araştırma, eğitim, öğrenme, mesleki alanlarda oldukça başarılı olabilirsiniz. Var olan mesleğiniz dışında bir takım hobiler de edinmek isteyebilir ve başarılı olabilirsiniz.



YAY

Duygusal açıdan partnerinize kendinizi samimiyet, şefkat ve sevgi ile açabileceksiniz.

Hayatınızda bir takım endişelerin hakim olduğunu hissedebilirsiniz.



OĞLAK

Geleceğinizle ilgili olumsuz ve karamsar olmamak için bilinçli ve istekli çaba göstermelisiniz.

Önümüzdeki günlerde problemlerin hafiflediğini göreceksiniz.

KOVA

Kendinizi verimli hissettiğiniz konularda başarılı olabilirsiniz ancak seçici ilerlemeniz gereken bir gün olabilir. Ayrıca istikrar da gününüzün vazgeçilmezi olabilir.

BALIK

Ailevi destek isteyecek ve istediğiniz desteği de kendinizde bulabileceksiniz.

Devlet işleriyle alakalı bir takım adımları da başarılı bir şekilde atabilirsiniz.