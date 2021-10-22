KOÇ
Bugünlerde eğitim konularında olumlu adımlar atabilirsiniz.
Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve başarılı olabileceğiniz fırsatlar önünüze gelebilir.
BOĞA
Bugünlerde soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız zira üşengeçliğiniz artabilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.
İKİZLER
Bu aralar eğer birkaç kola bölünürseniz kendinizden verim alamayabilirsiniz bu yüzden tek bir işinizi hakkı ile bitirmeye çalışmalısınız.
YENGEÇ
Bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi negatif hissedebilirsiniz.
Düşüncelerinize ve yaydığınız enerjiye çok dikkat etmelisiniz.
ASLAN
İş yerinizde başkalarına yardım edecek bir takım fırsatlar yaratarak başkasının mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz. İş konusunda güvence ön planda olacak.
BAŞAK
Aşk konusunda ise cesur adımlar atmanız gerekmekte.
Fırsatlar konusunda gözünüzün bilhassa açık olması gereken bir dönemdesiniz.
TERAZİ
Aşk konusunda pozitif gelişmeler yaşanabilir ancak sizin bakış açınız çok önemli. Küçük olaylarda hemen karamsarlığa düşmemeniz oldukça önemli.
AKREP
Araştırma, eğitim, öğrenme, mesleki alanlarda oldukça başarılı olabilirsiniz. Var olan mesleğiniz dışında bir takım hobiler de edinmek isteyebilir ve başarılı olabilirsiniz.
YAY
Duygusal açıdan partnerinize kendinizi samimiyet, şefkat ve sevgi ile açabileceksiniz.
Hayatınızda bir takım endişelerin hakim olduğunu hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Geleceğinizle ilgili olumsuz ve karamsar olmamak için bilinçli ve istekli çaba göstermelisiniz.
Önümüzdeki günlerde problemlerin hafiflediğini göreceksiniz.
KOVA
Kendinizi verimli hissettiğiniz konularda başarılı olabilirsiniz ancak seçici ilerlemeniz gereken bir gün olabilir. Ayrıca istikrar da gününüzün vazgeçilmezi olabilir.
BALIK
Ailevi destek isteyecek ve istediğiniz desteği de kendinizde bulabileceksiniz.
Devlet işleriyle alakalı bir takım adımları da başarılı bir şekilde atabilirsiniz.