21 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızdaki bir takım farkındalıklar aydınlanmanıza vesile olabilir. Bu durum da hem aşk hem iletişim anlamında limitlerinizi genişletebilir.

BOĞA

Bugünlerde aşk konusunda oldukça kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Bir takım girişimlerin sonucunu görme fırsatı yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde aşk konusunda kendinizi ilişkiye hazır hissetmeyebilir, mevcut partnerinizden uzaklaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde aşk konusunda kendinizi verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Aşk ilişkinizde alfa güç siz olabilirsiniz ve ilişkinizi yönlendirebilirsiniz.

ASLAN

İşte verilmiş sözler tekrar gündeme gelebilir. Bu sözlerin rasyonel olup olmadığını ayırt etmek için dikkatli bir biçimde çaba göstermeniz gerekebilir.

BAŞAK

İlişkiyi sürdürmeye çalışıyorsanız sizin partnerinize göre daha çok çabalamanız gerekebilir. Bunu göze alabiliyorsanız ilişkiniz yürüyebilecektir.

TERAZİ

Partnerinizin kusurlarını görmezden gelmeyi tercih edebilir ve olgunca davranabilirsiniz. Kendinizi ise geliştirmek için oldukça çaba göstererek ilerleyebilirsiniz.

AKREP

Son zamanlarda duygusal olarak bakabilmeli ve bugünlerde rasyonel bakmak yerine olaylarda sezgilerinizle de hareket edebilmelisiniz.

YAY

Bugün ciddi ilişki kararlarından kaçınmanızda fayda var. İş konusunda anlaşmazlık yaşadığınız kişilerle uzlaşmanın bir yolunu bulabilir.

OĞLAK

Bugünlerde aşk konusunda başarılı adımlar atabilirsiniz. Yoğunlaşmak istediğiniz mesleki konularda da belirgin bir takım başarılar elde edebilirsiniz.

KOVA

Aşk konusunda çaba göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Daha diplomatik olabilirsiniz. Bu haliniz işinize daha yüksek huzur getirebilir.

BALIK

Özgüveninizin artması ile beraber karşı cinse daha çekici gelebilirsiniz. Özellikle ilişkisi olmayan Balık'lar bugünlerde seçenekler arasında kalabilirsiniz.