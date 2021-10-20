20 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Hitabetinizin güçlendiği bugünlerde iş konusunda da şanslı olabilirsiniz. Özellikle karşı cinsle yaşadığınız iletişim problemleri çözülmeye yüz tutabilir.

BOĞA

Bugünlerde bir takım işlerinizi gerçekleştirmek için kendinizi çok hevesli hissetmeyebilirsiniz. Gününüz meşgul geçebilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızla alakalı atacağınız adımlar kalıcı olabilir. Bu yüzden cesaretinizi göstermeniz gerekmekte ve aldığınız kararlardan emin olmalısınız.

YENGEÇ

Partnerinizin çok fazla ilgisi sizde kafa karışıklığı yaratabilir aynı zamanda iş hususunda da baskıdan nezaketle kurtulmak isteyebilirsiniz.

ASLAN

Aşk konusunda yaşayacağınız bir takım pozitif durumlar beraberinde kişisel gelişiminiz ve limitlerinizi zorlamanızın da önünü açabilir.

BAŞAK

Aşk konusunda kendinizi çok verimli hissetmeseniz de partnerinizin desteği ile mevcut ilişkinizi sürdürmeyi deneyimleyebilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda duygusal olarak kendinizi aile ve arkadaşlarınıza daha yakın hissedebilirsiniz. İş konusunda başarılarınız var.

AKREP

Bireysel niyetlerinizi gerçekleştirmek için uygun bir gün. İş yeri açma planınız varsa başlayabilir ya da bir ilişki teklifinde bulunabilirsiniz.

YAY

İş konusunda bireysel çalışma stiline önem verseniz de toplulukla uyum içerisinde ilerliyor olabilmeniz sizi iş yerinizin sevilen bir üyesi haline getiriyor.

OĞLAK

Sosyal olarak kendinizi mesafeli hissettiğiniz birtakım kişilerle bir araya gelmeniz gerekebilir. Bu ortamlar sizi rahatsız etse de ruhsal düzeyde sabrınız artabilir.

KOVA

İş konusunda bereketinizin arttığı bir günde olacağınız için elinizi attığınız işler ve bir takım kariyer planları kolaylıkla büyüyerek gelişebilir.

BALIK

Bugün hem iş hem aşk konusunda bireyselliğe önem verebilirsiniz. Aşk konularındaki şansınız sizi ilerlemeye ve kendinizi geliştirmeye yönlendirebilir.