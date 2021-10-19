19 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

İş konusunda isteksiz bir gün geçirseniz de gün ortalarına doğru alacağınız bir takım haberler neticesinde keyfiniz yerine gelebilir.

BOĞA

Zamanınızı verimli geçirmek istediğiniz için kendinize olan yatırımınızı yükseltseniz de aşk konusunda bir takım şeyleri hırs haline de getirebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk konusunda kendinizi ilişkinizin içerisinde fokuslanmış görebilirsiniz. Net hissedebilir ve net kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ

Duygusal konularda manipüle edilebilirsiniz, dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İnsanların samimi olup olmadıklarını ölçüp tartmanız gerekiyor.

ASLAN

İsteklerinize giden yollarda bir takım aksiyonlar almak hususunda cesaret gösterebilirsiniz. Sezgisel olarak güçleneceğiniz bir dönemdesiniz.

BAŞAK

İkili ilişki içerisinde özgürlüğünüzün kısıtlanmasını istemeyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için ruhunuzu geliştirmeye yönelik birtakım kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ

Samimiyetsiz kişilerin fikir ve niyetlerinin hemen farkına varmalısınız. Bugün oldukça hareketli olmanız ve bir yerlere yetişmeniz gereken bir gün olabilir.

AKREP

Bugün aşk ve aile konularında karmaşık gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz ve insanlarla olan durumlar bugünlerde size oldukça karmaşık gelebilir.

YAY

Son zamanlarda ilişkiniz için fedakarlık yapacak ve bir takım isteklerinizden ödün verecek kadar cesaretli olabilirsiniz.

OĞLAK

Aşk konusunda kendinizi oldukça cesaretli hissedebilirsiniz. İster başlamak isteyin ister bitirmek her konuda gerekli şekilde kendinizi savunabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde dikkatinizin aşk konusunda olacağı şu günlerde bir takım beklenmedik gelişme ve sürprizler de yaratabilirsiniz.

BALIK

Bir şeylerin çözülmesi için çaba göstermek bazen olayları daha karmaşık hale getirebilir bu yüzden bazı konuları akışa bırakmakta ve gelişmeleri seyretmekte fayda var.