18 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde bilhassa beslenmeniz iyi değilse bağışıklık sisteminizin düşmesine ve hasta olmanıza neden olabilir.

BOĞA

Bir süre dinlenmek ve bir şeylerle boğuşmayı durdurmak istemeniz normaldir zira her problemi çözmek zorunda da değilsiniz.

İKİZLER

Bilhassa işinizle alakalı konularda üstlerinize kafa tutmanız bile söz konusu olabilir. Yaptığınız işin en iyisini ve en özenlisini yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

İlerleyen günlerde samimiyetinizi ortaya koyabildiğiniz ölçüde başarılı olabileceğiniz bir takım gelişmeler gündeme gelebilir.

ASLAN

Sorunları olduğu gibi dağınık bırakabilir ve üzerlerinde düşünmeyebilirsiniz.

Ancak hayallerinize giden yolda olanlar için aksiyon almaya çalışın.

BAŞAK

Gün içerisinde kendinizi halsiz hissedebilirsiniz.

Grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınızda attığınız bir takım adımlar ve cesaretiniz taktir görüyor. Öz değerinizi keşfedebileceğiniz ve kendinize verimli olabileceğiniz süreçtesiniz.

AKREP

Duygusal olarak kendinizi yeterli hissetmediğiniz noktaları sevdiklerinizle paylaşabilir ve samimi dertleşme ortamları içerisinde olabilirsiniz.

YAY

Cesaret gerektiren konularda cesurca adımlar atabilirsiniz.

Bu sebeple de kendinizi verimli hissedeceğiniz şartları bulamayınca gergin hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde kendinizi iyi hissetmek için göstereceğiniz çaba beraberinde bir takım sorumluluk duygularını da getirebilir.

KOVA

Son zamanlarda çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.

Bazı konularda sorunları çözmeyi bırakmak isteyebilirsiniz.

BALIK

Sosyal açıdan kendinizi verimli hissettiğiniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin oldukça sağlıklı ilerlediği bir gündesiniz.