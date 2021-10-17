17 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Karşınızdakine dürüst bir şekilde ifade etmek, adeta içinizi dökmek isteyeceksiniz. Kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz

BOĞA

Bugün sevilme odaklı olmak isteyebilir, sevildiğinize derinden ikna olmak için çaba görmeyi tercih edebilirsiniz.

İKİZLER

Sosyal açıdan arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle çok fazla bir arada olmayabilir, daha içedönük olmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk konusunda daha özgürlükçü olmanız ve arkadaşlık ilişkilerinizi daha ön planda tutmanız deneyi kaçırabilir, dengeyi kurmanız önemli olabilir.

ASLAN

Mesleki konularda kendinizi ön plana çıkartmak hususunda tereddüt etmediğiniz taktirde rahatça istediğinizi alabileceksiniz.

BAŞAK

Aşk konusunda kendinize şans vermek isteyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz, sevildiğinizi fark ettiğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ

Hayatınızı rasyonel tabular üzerine inşa etmek isteyebilirsiniz ancak yine de bir takım hayallerinize dair olan gelişmeler kafanızın karışmasına neden olabilir.

AKREP

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gerçekleştirmek için şans bulamadığınız bir takım şeyler, bugünlerde gündeme gelebilir.

YAY

Sakin kalmalı ve kendinizi nezaketle ifade edebilmelisiniz. İletişim yeteneklerinizi kullanmayı asla ihmal etmemelisiniz.

OĞLAK

Bazı konularda söylemlerinizi yeniden gözden geçirmenizde fayda var.Bugünlerde iş konusunda üstlerinizle geçinmekte problem yaşayabilirsiniz.

KOVA

İş arkadaşınız ya da diğer muadiliniz kişilerle geçinmekte sorun yaşamazken, üstlerinizin üslubundan çok verim alamayabilirsiniz.

BALIK

Aşk konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz ancak arkadaşlık ilişkileriniz ağır basabilir. Derin duygularınızı göstermek isteyebilirsiniz.