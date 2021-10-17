KOÇ
Karşınızdakine dürüst bir şekilde ifade etmek, adeta içinizi dökmek isteyeceksiniz. Kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz
BOĞA
Bugün sevilme odaklı olmak isteyebilir, sevildiğinize derinden ikna olmak için çaba görmeyi tercih edebilirsiniz.
İKİZLER
Sosyal açıdan arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle çok fazla bir arada olmayabilir, daha içedönük olmayı tercih edebilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk konusunda daha özgürlükçü olmanız ve arkadaşlık ilişkilerinizi daha ön planda tutmanız deneyi kaçırabilir, dengeyi kurmanız önemli olabilir.
ASLAN
Mesleki konularda kendinizi ön plana çıkartmak hususunda tereddüt etmediğiniz taktirde rahatça istediğinizi alabileceksiniz.
BAŞAK
Aşk konusunda kendinize şans vermek isteyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz, sevildiğinizi fark ettiğiniz bir gündesiniz.
TERAZİ
Hayatınızı rasyonel tabular üzerine inşa etmek isteyebilirsiniz ancak yine de bir takım hayallerinize dair olan gelişmeler kafanızın karışmasına neden olabilir.
AKREP
Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gerçekleştirmek için şans bulamadığınız bir takım şeyler, bugünlerde gündeme gelebilir.
YAY
Sakin kalmalı ve kendinizi nezaketle ifade edebilmelisiniz. İletişim yeteneklerinizi kullanmayı asla ihmal etmemelisiniz.
OĞLAK
Bazı konularda söylemlerinizi yeniden gözden geçirmenizde fayda var.Bugünlerde iş konusunda üstlerinizle geçinmekte problem yaşayabilirsiniz.
KOVA
İş arkadaşınız ya da diğer muadiliniz kişilerle geçinmekte sorun yaşamazken, üstlerinizin üslubundan çok verim alamayabilirsiniz.
BALIK
Aşk konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz ancak arkadaşlık ilişkileriniz ağır basabilir. Derin duygularınızı göstermek isteyebilirsiniz.