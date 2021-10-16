16 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal olarak kendinizi verimli hissettiğiniz ve problemlerinizi çözmek için her iki yönden de kendinizi dinleyebildiğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

YENGEÇ

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilir, kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.

ASLAN

Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız olabilir ama aceleci olmamakta fayda var. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

Kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslısınız.

TERAZİ

Kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız.

AKREP

Duygularınızı daha rasyonel bakış açısı ile törpülemeniz gerekebilir. Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla olmak ve sevildiğinizi hissetmek size keyifli gelebilir.

YAY

Son zamanlarda aşk konusunda ve arkadaşlıklar konusunda bugün kişilere veya durumlara şüpheci yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi göstermek isteyeceğiniz ve niyetlerinizde net olacağınız bugünlerde istediğiniz reaksiyonu tam olarak karşınızdaki kişilerden alamayabilirsiniz.

KOVA

Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir, önünüze çıkacak setler epey yorucu olabilir. Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getirecek.

BALIK

Aşk konusunda kendinize güvendiğiniz ve ilginizi göstermek istediğiniz bir gündesiniz. Yanlış anlaşılmalara karşı da önlem alabilirsiniz.