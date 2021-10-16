Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 16 Ekim 2021, Cumartesi

16 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal olarak kendinizi verimli hissettiğiniz ve problemlerinizi çözmek için her iki yönden de kendinizi dinleyebildiğiniz bir gündesiniz.

BOĞA
Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

YENGEÇ
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilir, kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.

ASLAN
Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız olabilir ama aceleci olmamakta fayda var. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.

BAŞAK
Kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslısınız.

TERAZİ
Kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız.

AKREP
Duygularınızı daha rasyonel bakış açısı ile törpülemeniz gerekebilir. Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla olmak ve sevildiğinizi hissetmek size keyifli gelebilir.

YAY
Son zamanlarda aşk konusunda ve arkadaşlıklar konusunda bugün kişilere veya durumlara şüpheci yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK
Kendinizi göstermek isteyeceğiniz ve niyetlerinizde net olacağınız bugünlerde istediğiniz reaksiyonu tam olarak karşınızdaki kişilerden alamayabilirsiniz.

KOVA
Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir, önünüze çıkacak setler epey yorucu olabilir. Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getirecek.

BALIK
Aşk konusunda kendinize güvendiğiniz ve ilginizi göstermek istediğiniz bir gündesiniz. Yanlış anlaşılmalara karşı da önlem alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 16 Ekim günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA