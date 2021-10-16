KOÇ
Duygusal olarak kendinizi verimli hissettiğiniz ve problemlerinizi çözmek için her iki yönden de kendinizi dinleyebildiğiniz bir gündesiniz.
BOĞA
Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.
İKİZLER
Bugünlerde özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.
YENGEÇ
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilir, kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.
ASLAN
Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız olabilir ama aceleci olmamakta fayda var. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.
BAŞAK
Kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslısınız.
TERAZİ
Kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız.
AKREP
Duygularınızı daha rasyonel bakış açısı ile törpülemeniz gerekebilir. Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla olmak ve sevildiğinizi hissetmek size keyifli gelebilir.
YAY
Son zamanlarda aşk konusunda ve arkadaşlıklar konusunda bugün kişilere veya durumlara şüpheci yaklaşabilirsiniz.
OĞLAK
Kendinizi göstermek isteyeceğiniz ve niyetlerinizde net olacağınız bugünlerde istediğiniz reaksiyonu tam olarak karşınızdaki kişilerden alamayabilirsiniz.
KOVA
Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir, önünüze çıkacak setler epey yorucu olabilir. Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getirecek.
BALIK
Aşk konusunda kendinize güvendiğiniz ve ilginizi göstermek istediğiniz bir gündesiniz. Yanlış anlaşılmalara karşı da önlem alabilirsiniz.