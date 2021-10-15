15 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Şansınızın arttığı bir gündesiniz. Eş zamanlı bir takım sürpriz ya da işaretlerle karşılaşabilirsiniz. Zorunlu kararlarınızı yalnız başınıza almanızda fayda var.

BOĞA

Kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün içerisinde olmanız ve yüksek enerjinizi işinize de yansıtmanızla beraber belirgin bir takım övgüler alabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün başarmak istediklerinize başlayarak onları büyütebilirsiniz. Aile ilişkilerine de ilginiz artabilir, sosyalleşmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Mistik konulara duyduğunuz ilgi git gide artabilir, diğer konularda da bugün bilinmeyeni bilmek isteyebilirsiniz.

ASLAN

Sosyalleşme isteğinizin de artacağı bugünlerde ilişkinizdeki güven verme sürecini sağlayabilirseniz oldukça güzel bir zaman geçirebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk konusunda kendinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinize güveniniz artabilir ve partnerinize de güven verebilirsiniz.

TERAZİ

Elektronik eşyalarla ilgili problemlere karşı dikkatli olmalısınız. Mail atmak gibi işlerinizi gerçekleştirirken kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

AKREP

Kendinizi verimli hissedeceğiniz bugünlerde bildiklerinizi ya da fikirlerinizi sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

YAY

Hayatınıza dair bitirmek istediklerinizi tamamlamak için uygun bir gündesiniz. Yarım kalan işlerinizi bitirebilir ya da ciddi kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK

Duygusal olarak kendinizi dengede hissedecek ve rasyonel karar vermeniz gereken durumlarda mantığınıza kulak verebileceksiniz.

KOVA

Aşk konusunda oldukça verimli bir süreçten geçebilirsiniz. Kendinizi iş alanında iyi ifade edebilir, yaratıcılığınız ile ön plana çıkabilirsiniz.

BALIK

Bazı eksiklerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. İş konusunda oldukça keyifli hissedeceğiniz ve güler yüzünüz ile üstlerinizi motive edeceğiniz bir gün.