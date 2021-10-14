KOÇ
Fedakarlığı bir kenara bırakarak kendi isteklerinizi ön plana koymak ve karakteristik davranmak ilişkinize yeni soluk getirebilirsiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda kendinizi ifade etmekte zorluk çekmediğiniz bir günde olacaksınız. Çekiciliğinizin de artması karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.
İKİZLER
Sevdiklerinizle ilgilendiğiniz ve aşk konusunda da oldukça verimli olduğunuz bir gündesiniz. Risk alabilmeniz ve çabuk karar vermeniz gündemde olacak.
YENGEÇ
Bugün küslükleri bitirmek ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için de oldukça uygun. İletişim odaklı bir gün içerisinde olabilirsiniz.
ASLAN
Sosyal olduğunuz bugünlerde özellikle öğrendiklerinizi aktarmak ve başkaları ile de etkileşim içerisinde olmak isteyebilirsiniz.
BAŞAK
Aşk hayatınızda kendinizi net bir şekilde ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Hayatınızın sınırlarını sağladığınız bir gündesiniz.
TERAZİ
Sizin derinden hissetme ve anlama potansiyeliniz ile senkronize hareket edemeyebilirler bu da bir takım heveslerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir.
AKREP
Aşk konusunda verimli hissetmenizle beraber özgüveniniz de yerine gelebilir. Kendinizi herhangi bir konuda yeterli görebilirsiniz.
YAY
Sevecenliğinizin açığa çıkması ile beraber hem dostlarınız artabilir hem de eski dostlarınızla etkileşimler sıklaşabilir.
OĞLAK
Arkadaşlarınızla fikir alışverişi içerisinde bulunmak isteyeceksiniz ancak çevrenizdeki kişilerin yüzeysel bakış açıları ile tam tatmin olmayabilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde içinde bulunduğunuz topluluğa aykırı bir takım fikirlere sahip olduğunuzu da keşfedebilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz.
BALIK
Bugünlerde maddi konularda da bereketinizin artması ile beraber daha kaliteli zaman geçirebilir, maddi kaygılardan kurtulabilirsiniz.