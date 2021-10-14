14 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Fedakarlığı bir kenara bırakarak kendi isteklerinizi ön plana koymak ve karakteristik davranmak ilişkinize yeni soluk getirebilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda kendinizi ifade etmekte zorluk çekmediğiniz bir günde olacaksınız. Çekiciliğinizin de artması karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.

İKİZLER

Sevdiklerinizle ilgilendiğiniz ve aşk konusunda da oldukça verimli olduğunuz bir gündesiniz. Risk alabilmeniz ve çabuk karar vermeniz gündemde olacak.

YENGEÇ

Bugün küslükleri bitirmek ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için de oldukça uygun. İletişim odaklı bir gün içerisinde olabilirsiniz.

ASLAN

Sosyal olduğunuz bugünlerde özellikle öğrendiklerinizi aktarmak ve başkaları ile de etkileşim içerisinde olmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda kendinizi net bir şekilde ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Hayatınızın sınırlarını sağladığınız bir gündesiniz.

TERAZİ

Sizin derinden hissetme ve anlama potansiyeliniz ile senkronize hareket edemeyebilirler bu da bir takım heveslerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir.

AKREP

Aşk konusunda verimli hissetmenizle beraber özgüveniniz de yerine gelebilir. Kendinizi herhangi bir konuda yeterli görebilirsiniz.

YAY

Sevecenliğinizin açığa çıkması ile beraber hem dostlarınız artabilir hem de eski dostlarınızla etkileşimler sıklaşabilir.

OĞLAK

Arkadaşlarınızla fikir alışverişi içerisinde bulunmak isteyeceksiniz ancak çevrenizdeki kişilerin yüzeysel bakış açıları ile tam tatmin olmayabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde içinde bulunduğunuz topluluğa aykırı bir takım fikirlere sahip olduğunuzu da keşfedebilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde maddi konularda da bereketinizin artması ile beraber daha kaliteli zaman geçirebilir, maddi kaygılardan kurtulabilirsiniz.