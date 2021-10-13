13 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Zekanızı çalıştırmanız gereken konular gündeme gelebilir. Dolayısı ile gününüzü keyifli bir şekilde ve planlı geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA

Hayattan keyif almak ve küçük şeylerle mutlu olmak isteyebilir ve bu isteğiniz doğrultusunda oldukça güzel şanslar da yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda elinizden geleni yaptığınıza inansanız da yapmadığınız şeyler olabilir bu yüzden partnerinizi dinlemenizde fayda var.

YENGEÇ

Çevrenizde sürekli fikir alışverişi içerisinde olacağınız arkadaşlarınız olduğunu derinden hissetmeniz beraberinde rahatlık ve keyif hissi de getirebilir.

ASLAN

Bugünlerde bir kitaba başlamak ya da bakım ürünleri ile zaman geçirmek kısaca kendinize biraz yatırım yapmak için uygun bir gün.

BAŞAK

Bugünlerde seyahat odaklı planlarınızın geçerliliği kolaylaşabilir. İş konusunda kendinize güveniniz rakiplerinizin çekinmesine neden olabilir.

TERAZİ

Kalbiniz ve sevgi hissi odaklı bir gün geçirebilir günün özellikle akşam saatlerini sevdiğiniz kişilerle bir arada geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

AKREP

Kendinizi yalnız kalmak istemeyeceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. İlgi alanlarınız genişleyebilir, farklı konularda da kültür sahibi olmak isteyebilirsiniz.

YAY

Son zamanlarda duygusal olarak kendinizi iyi hissettiğiniz ve beraberinde etrafınıza da bunu yansıttığınız bir gündesiniz.

OĞLAK

Ütopik hayaller kurmaya meyilli olabilirsiniz ve bazı şeyler havada kalabilir. Gerçekçi olmaya çalışın.

Partnerinize karşı daha sıcak olmayı tercih edebilirsiniz.

KOVA

Küçük ve keyifli alışverişler ve kendiniz odaklı bir takım haller size çok iyi gelebilir. Aşk hayatınızda motive edici bir tutum sergileyebilir

BALIK

Bu aralar sağlık alanında özellikle kişisel bakım ve kendinizde istediğiniz bir takım değişiklikleri yapmak için uygun bir gün.