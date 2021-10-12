KOÇ
Özellikle netlik kazanmasında zorluk çektiğiniz ilişkilerinizde netlik yaşayabilir böylelikle şüphe perdelerini aralayabilirsiniz.
BOĞA
Katı kurallara sahip olmak sizi yarı yolda bırakabilir ancak hayata, esnek bakış açıları ile bakmak duygusal olarak aradığınız cevabı bulmanıza sağlar.
İKİZLER
Bugünlerde hayatınızdaki bir takım eksiklikleri gidermek için çaba gösterebilirsiniz, öte yandan da arkadaşlarınız, dostlarınızla ilgilenebilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz. Yüksek enerjiniz beraberinde öğrenme hatta öğretme isteğini getirebilir.
ASLAN
Partnerinizin istediği gibi biri olmak için çaba gösterseniz de buradaki ince çizgiyi kaçırırsanız ileride bu sizin için sorun oluşturabilir ya da sıkıcı gelebilir.
BAŞAK
Aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri güler yüzünüzle kolayca aşabileceğinizi görebilirsiniz. Aşk hayatınızda ani ve beklenmedik bir başarı yakalayabilirsiniz.
TERAZİ
Bakış açınızla beraber değiştiğini yeniden hatırlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Duygusal açıdan yorucu olsa da yaşadıklarınız sabrınızı arttırabilir ve sizi geliştirebilir.
AKREP
Etrafınızdakilere de kendinize de faydalı olmak isteyeceksiniz. Bunun için gösterdiğiniz çaba bir şeylerin başarıya ulaşmasına vesile olacak.
YAY
Bugünlerde maddi isteklerinizin yerini manevi istekler alabilir. Hırslarınız yerine daha çok huzur ve güven ihtiyacı yaşayabilirsiniz.
OĞLAK
Mesleki konularda limitlerinizi zorlayacağınız bir gündesiniz. Özellikle size iyi gelen insanları çevrenizde tutmak için onları hoş tutmanız gerektiğini hatırlayabilirsiniz.
KOVA
Gelen rahatlık beraberinde kazanca dönüşebilir ve bu durum da hem iş hem sosyal yaşantınızda kafanızın rahat olmasında size yardımcı olabilir.
BALIK
Bugünlerde duygusal hayatınızda bir takım konularda gönüllü fedakarlık yapabilirsiniz. Bugün dostlarınız arasında aranan kişi de olabilmeniz çok mümkün.