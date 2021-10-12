12 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Özellikle netlik kazanmasında zorluk çektiğiniz ilişkilerinizde netlik yaşayabilir böylelikle şüphe perdelerini aralayabilirsiniz.

BOĞA

Katı kurallara sahip olmak sizi yarı yolda bırakabilir ancak hayata, esnek bakış açıları ile bakmak duygusal olarak aradığınız cevabı bulmanıza sağlar.

İKİZLER

Bugünlerde hayatınızdaki bir takım eksiklikleri gidermek için çaba gösterebilirsiniz, öte yandan da arkadaşlarınız, dostlarınızla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz. Yüksek enerjiniz beraberinde öğrenme hatta öğretme isteğini getirebilir.

ASLAN

Partnerinizin istediği gibi biri olmak için çaba gösterseniz de buradaki ince çizgiyi kaçırırsanız ileride bu sizin için sorun oluşturabilir ya da sıkıcı gelebilir.

BAŞAK

Aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri güler yüzünüzle kolayca aşabileceğinizi görebilirsiniz. Aşk hayatınızda ani ve beklenmedik bir başarı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ

Bakış açınızla beraber değiştiğini yeniden hatırlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Duygusal açıdan yorucu olsa da yaşadıklarınız sabrınızı arttırabilir ve sizi geliştirebilir.

AKREP

Etrafınızdakilere de kendinize de faydalı olmak isteyeceksiniz. Bunun için gösterdiğiniz çaba bir şeylerin başarıya ulaşmasına vesile olacak.

YAY

Bugünlerde maddi isteklerinizin yerini manevi istekler alabilir. Hırslarınız yerine daha çok huzur ve güven ihtiyacı yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

Mesleki konularda limitlerinizi zorlayacağınız bir gündesiniz. Özellikle size iyi gelen insanları çevrenizde tutmak için onları hoş tutmanız gerektiğini hatırlayabilirsiniz.

KOVA

Gelen rahatlık beraberinde kazanca dönüşebilir ve bu durum da hem iş hem sosyal yaşantınızda kafanızın rahat olmasında size yardımcı olabilir.

BALIK

Bugünlerde duygusal hayatınızda bir takım konularda gönüllü fedakarlık yapabilirsiniz. Bugün dostlarınız arasında aranan kişi de olabilmeniz çok mümkün.