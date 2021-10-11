11 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda sezginzle ve kalbinizle ortak bir karar alabilmelisiniz. Bugün, hayatınızın diğer günlerini tasarlamak için oldukça uygun.

BOĞA

İşlerinizi hal yoluna koymak isteyebilir ve bu konuda başarılı olabilirsiniz. Kafa karışıklığı yaşadığınız konularda dostlarınızdan destek almaktan çekinmeyin.

İKİZLER

İşinizle alakalı ya da başka işlerle alakalı bir takım örgütlenmeler ya da grup çalışmaları içerisinde kendinizi gösterebilir ve rahat hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Hayatınızda sosyallik ve hareketlilik hakim olabilir. İnsanlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve fikirlerinizi paylaşıp üzerine eklemeler yapmak isteyebilirsiniz.

ASLAN

Hayatınızdaki bir takım boşlukları doldurmak için göstereceğiniz çabanın karşılık alacağı bir gündesiniz. Farklı fikirler vizyonunuzu oldukça genişletebilir.

BAŞAK

Hedefiniz para değil de başarı ya da kazanç değil de barış, huzur olduğu taktirde isteklerinize daha kolay yoldan gidebilirsiniz.

TERAZİ

Kendinizi iyi hissetmek için başkalarına gerek duymadığınızı fark edebilirsiniz. Kendinizi keşfetmek, için oldukça uygun bir gündesiniz.

AKREP

Düşünsel anlamda güzel yol kat edebileceğiniz bir evredesiniz. Duygusal açıdan kendinizi hazır hissetmediğiniz şeyleri gerçekleştirmeye çalışmamalısınız.

YAY

Bugünlerde kendinizi sosyal işler içerisinde görebilirsiniz. Soyut konularda oldukça başarı getirecek bir gündesiniz.

OĞLAK

Bugün ilhama açık olmanız neticesinde kendinizi iyi hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz ve duygusal boşluklarınızı kapatabileceksiniz.

KOVA

İnsanlara hitap etmek ve hitabetinizin kuvvetlenmesi ile beraber özellikle bir takım mesleki konularda avantajları elinize alabilirsiniz.

BALIK

Günü sakinlik ve içe dönüklük odaklı geçirirseniz iç huzuru tam aradığınız yerde bulabilirsiniz ve dostlarınızla da deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.