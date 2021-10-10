10 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Yüksek sorumluluklardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmalısınız. Potansiyelinizi yavaş yavaş açın ve kendinize çok fazla yüklenmeyin.

BOĞA

Aşk hayatında yalnız olan Boğa'lar bir partner bulma hususunda oldukça başarılı olabilirler ve karşı cinsten ilgi görerek kendilerini oldukça iyi hissedebilirler.

İKİZLER

Sizi tedirgin eden konularda değişiklik yapmaya cesaret gösterebilmeniz gerekmekte... Bu şekilde daha verimli bir aşk hayatına sahip olabilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk konusundaki beklentilerinizin yüksek olması partnerinizde tedirginlik yaratsa da sizin isteklerinize uymak için çaba gösterirken, kendisini de geliştirebilir.

ASLAN

Duygusal olarak kendinizi yoğun bir şekilde partnerinize adanmış hissedebilir ilişkiye hem kendinizi hem de partnerinizi hızlıca adapte edebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde sosyal açıdan verimli ve uzun vadeli dostluklar kurabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sizlerle vakit geçirmekten büyük keyif olacaklar.

TERAZİ

Bugünlerde hayatınıza dair kendinizi huzursuz ve tedirgin hissedebilirsiniz. Bu kendinize artık yeni bir rota belirlemeniz gerektiği anlamına gelebilir.

AKREP

Son zamanlarda aşk hayatınızda bazı bahanelerin arkasına saklanmak yerine dürüstçe fikirlerinizi ön plana koymak isteyebilirsiniz.

YAY

İşle alakalı problemlerinizi çözümlemekte rasyonel tutum sizin için faydalı olsa da daha verimli bir duygusal hayat için kalbinizin sesini dinlemelisiniz.

OĞLAK

Kendinizi duygusal olarak kafa karışıklığı içerisinde bulabilirsiniz. Aşk konusunda kalbinizin isteklerine kulak verseniz de partnerinizle uyuşmazlıklar baş gösterebilir.

KOVA

Kendinizi dik başlı hissedebilir kimsenin istediği biri gibi olmamak için çaba gösterebilirsiniz. Duygusal kapasite ve gelişiminizin artacağı bir süreçtesiniz.

BALIK

Duygusal olarak hassas hissedebilirsiniz ve dışardan etki almaya açık olabilirsiniz. Güvenilir olmak için göstereceğiniz çaba beraberinde taktiri de getirecektir.