9 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve kusurlarınızı kolaylıkla düzeltebildiğiniz, kendinizi geliştirebildiğiniz bir gündesiniz.



BOĞA

Bünyenizi yorgun düşürecek bir yaşam anlayışı benimsemenizle beraber soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara direnciniz kırılabilir.



İKİZLER

İçe dönük bir tutum sergilediğinizin farkına varmalısınız. Aşk hayatınızda bir şeyleri yoluna koymak için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir.



YENGEÇ

Aşk konusunda kendinizi çokça ifade etmek istemeyebilir, bir şeyleri partnerinizin kendisinin anlamasını bekleyebilirsiniz.



ASLAN

Karakteristik özelliklerinizi ön plana koyabilirsiniz ancak baskılamak yerine orta yolu bulmaya çalışmak ilişkinizi daha sürdürülebilir kılar.



BAŞAK

Son zamanlarda mesleki konularda yeniliklere açık olmanızda fayda var. Aşk hayatınızda oldukça verimli bir süreçten geçebilirsiniz.



TERAZİ

Partnerinizle ya da yeni birileri ile ilgilenme fırsatı yakalayabilirsiniz. İş konusunda özellikle sunum gibi konularda başarılı olabilirsiniz.



AKREP

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

Ayrıca kişisel bakım için de akşam saatleri oldukça uygun.



YAY

Zamanlama konusunda bugün çok başarılı olabilir, her işinize tam zamanında yetişebilirsiniz.

Günün planı sezgilerinizle uyumlu bir şekilde gidebilir.



OĞLAK

Mesleki konularda duygularınızla mantığınızı denk düşürmeye çalışırken çok fazla düşünerek adım attığınızı fark edebilirsiniz.



KOVA

Akşam saatleri evinizle ilgilenmek için oldukça uygun olacak. Tadilat ya da dekora dair değiştirmek istediklerinizi değiştirebilirsiniz.

BALIK

Aşk hayatınızda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

Özellikle karşınızdaki kişiyi dinlemeye ve anlamaya çalışmanız sizin için önemli olacaktır.