8 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Sosyal ilişkilerinizde yapıcı ve olumlu olmak işinizde de güzel süreçlere girmenize ve arkadaşlıklar kurmanıza vesile olabilir.

BOĞA

Bugünlerde aşk hayatınızda dengeli bir ilişki kurmayı hedefleyebilirsiniz. Partnerinizin yoğun ilgisine maruz kalmak çokta hoşunuza gitmeyebilir.

İKİZLER

Bugünlerde sağlık konusunda kendinize dikkat etmelisiniz. Soğuk algınlığı, bağışıklıkta düşüş gibi durumlar sizi çok etkileyebilir.

YENGEÇ

Başarılarınızın başkaları tarafından taklit edildiğini görmek ya da yolunuza konulan bir takım setler sizi oldukça rahatsız ve tedirgin edebilir.

ASLAN

Bazı konularda özgüveninizin artması ile beraber özellikle profesyonel yaşantınızda yenilikler için hayaller kurabilir ve planlamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK

Sevildiğinizi derinden hissettirecek durumlar yaşanabilir., Bir şeyleri bekleterek bir yere varamayacağınızı keşfedebilirsiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda kendinize güvenmenizin ve ne istediğinizi bilmenizin oldukça önemli olduğu bir gündesiniz. Düşüncelerinize de dikkat etmelisiniz.

AKREP

İş hayatınızda beklemediğiniz şekilde limitlerinizi zorlayarak hak arayışınızı sürdürebilirsiniz. Duygusal olarak destek görmek isteyebilirsiniz.

YAY

Partnerinizle aranızda bir takım kopukluklar oluşabilir. Bugün önce sağlığınız sonra ilişkiniz odakta olabilirsiniz.

OĞLAK

Evli olan Oğlak'lar evliliklerini iyileştirebilir ve eşleri ile problemlerini çözebilir, bekar olan Oğlak'lar ise niyetlerindeki kişi ,le sosyal ortamlarda tanışabilirler.

KOVA

Aşk hayatınızda gösterdiğiniz yoğun çabanın meyvelerini toplayabilirsiniz. Partnerinizle beraber ortaklaşa etkinlikler yapmak için uygun bir gün .

BALIK

İstikrarlı gidişatla başarılı da olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgilenirken ilişkiye tam olarak istediğiniz ilgiyi gösteremeyebilirsiniz.