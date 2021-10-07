7 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde üzerinizdeki iş yükünü biraz olsun dağıtmak isteyebilir, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz. Acil işlerinizi sabahtan halledebilirsiniz.

BOĞA

Küçük şeylerle mutlu olmanız çevrenize de neşe saçmanıza vesile olabilir. Patronlarınızın sizden beklentisi üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir.

İKİZLER

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. İlişkiniz için gösterdiğiniz çaba karşılığını bulamayabilir.

YENGEÇ

Kimseyi üzmek istememeniz taktir topluyor ancak kendinizi kurban rolüne koymamalısınız. Önceliğin kendiniz olması gerektiğini hatırlayın.

ASLAN

Duygusal olarak kendinizi zorlarsanız stres odaklı problemler baş gösterebilir. Bazı olayları çözümlemeye çalışmadan olduğu gibi kabul etmelisiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde tamamen dinlenme odaklı kalmaya çalışabilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal olarak kendinizi iyi hissetmediğiniz noktalarda dostlarınızdan yardım almaktan çekinmeyin, sürekli güçlü durmaya çalışmayın.

AKREP

Bugünlerde isteklerinize gitmekte oldukça keyifli zaman geçirebilirsiniz. Minimalist tutumunuz da en çok çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir.

YAY

Bir şeyleri etraflıca düşünerek konuşmakta fayda var. İsteklerinizi net bir dille söylerseniz gerçekleştirilme ihtimali daha yüksek olabilir.

OĞLAK

Bugünlerde duygusal olarak sessizliğinizi korumak isteseniz de söylemek istediklerinizi söyleyeceğiniz uygun üslubu zorlanmadan bulabilir.

KOVA

Bazı olayları çözümlemek için ise çaba göstermelisiniz. Hayatınızı düzene sokmak ve istemediklerinizi hayatınızdan çıkarmak için uygun bir gün.

BALIK

Bugünlerde detaycı tarafınız işlerinizi hızlı bitirmenize engel olabilir. Yardım, destek ya da tavsiye almak bugünlerde size çok iyi gelecektir.