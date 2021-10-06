6 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Gün içerisinde akışta yaşamayı tercih edebilir, iş konusunda alacağınız haberlere de şaşırmayabilirsiniz.

BOĞA

Özellikle yeni biri ile tanışmak ya da mevcut ilişkinizi düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Kişisel bakım için de uygun bir gün.

İKİZLER

Yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz.

YENGEÇ

Maddi konularda bereketinizin arttığı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Bağışıklık sisteminde düşüklük gibi rahatsızlıklara karşı önlem almanız gereken bir gün.

ASLAN

Aşk hayatınızda atacağınız adımların verimli sonuçlar doğurabileceği bir gündesiniz. Neşeniz yerinde olacağı için herkesin dikkatini kolaylıkla çekebileceksiniz.

BAŞAK

Özellikle bugün dışardan ruhsuz bir görünüm çizebilirsiniz. Evinizde birtakım yenilik ve tadilatlar yapmak için de uygun bir gündesiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda maddi isteklerinizi gerçekleştirirken gereksiz iş yükü strese girmenize neden olarak sizi beklemediğiniz kadar yorabilir.

AKREP

Su günlerde ilişkinize dair su yüzüne çıkması gerekenleri çıkartabilir ya da radikal kararlar alabilirsiniz. Sağlığınız yerinde.

YAY

Mesleki konularda güç ve motivasyonunuzu yeniden toplayabilirsiniz. Bugünlerde hem kalıcı dostluklar kurabilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi daha rasyonel hissedeceğiniz bugünlerde kararlarınızın arkasında zorlanmadan durabilirsiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda sezgilerinizin kuvvetlendiği ve partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz.

BALIK

Duygusal olarak kendinizi iyi hissetmek isteyeceğiniz bugünlerde partnerinizden de sorumluluk almasını bekleyebilirsiniz.