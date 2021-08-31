31 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde insanlara bir şeyler anlatmayı bırakabilir ya da kendinizi ifade etmek için yoğun çaba göstermeyebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde partnerinize beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyabilir, olgunca ve anlayışlı bir şekilde devam edebilirsiniz.

İKİZLER

İnsanların beklentilerini karşılamaktan uzak düşmeniz talepkarlığı arttırsa da sakince ve karakterinizin izin verdiği ölçüde yaşamayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün geçirebilmek için işlerinizi günün erken saatlerinde halletmeyi tercih edebilir, planlı yaşamayı seçebilirsiniz.

ASLAN

Etrafınızdaki kişilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine siz de onlara ayak uydurmadan olayları akışa bırakabilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yaratmak için çaba gösterebilirsiniz. Cesaretinizle taktir toplayabilir, iş ve özel yaşamınızda saygı kazanabilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda insanlarla iyi geçinmeyi tercih etseniz de fazla fedakar olmak istemeyebilir, dengeyi kurabilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda tecrübeli ve yol gösterici davranabilirsiniz. Zamanlama konusunda yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz.

YAY

Kusur olarak gördüğünüz eksikliklerinizi tamamlamak için gösterdiğiniz çaba sizi olumlu bir noktaya getirebilir.

OĞLAK

Kararlarınızın arkasında durmakta problem çekebilir, ancak yine de devam etmeyi seçebilirsiniz. Sosyal olarak olumlu bir imaj çizebilir, sevdiklerinizle bir arada bulunabilirsiniz.

KOVA

Öz disiplini kendinizde hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Aldığınız kararların arkasında durabilmenin cesaret gerektirdiğini görebilirsiniz.

BALIK

Var olan ilişkinizi kurtarmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir gündesiniz, ilişkisel konularda şansın sizden yana olduğunu göreceksiniz.