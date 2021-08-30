30 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak duygusal bir zorluk getirese de kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu yaklaşabilirsiniz.

BOĞA

Zorlandığınız konularda kendinizi verimli hissedebilmek için limitleri zorlayabilir, duygusal olarak emin olmadığınız adımlar atabilirsiniz.

İKİZLER

Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde haklı çıkmak odaklı olabilirsiniz. Niyetlerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da hevesiniz kaçabilir.

YENGEÇ

Devam etme isteğinizi ve motivasyonunuzu kıran şeyleri hayatınızdan uzaklaştırmakta hevesli olduğunuz sürece sevilmeniz kaçınılmaz olacaktır.

ASLAN

Hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir. Kendinizi açıklamak istemeyebilir ve dik başlı tavrınızla hak ettiğiniz saygıyı kazanabilirsiniz.

BAŞAK

Olaylara yaklaşımınızın içedönük olması ile beraber olayları olduğundan farklı yerlere götürüp yanlış anlayabilme ihtimaliniz de var.

TERAZİ

Sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz içe dönük bir gün geçirebilirsiniz. Partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir geçici bazı problemler baş gösterebilir.

AKREP

İkili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz. Hayatınıza dair fırsatları kaçırmadığınızdan emin olmak için üzerine düşünmek isteyebilirsiniz.

YAY

Kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği.

OĞLAK

Kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği.

KOVA

Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz. Dengeyi iyi kurmalısınız.

BALIK

Manevi konular, inançlar ve dualar gibi konulara yönelebilir, manevi inanışlarınız hususunda sorgulama ve anlamaya yönelebilirsiniz.