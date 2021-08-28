28 Ağustos günlük burç yorumları
Kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız.
BOĞA
Bugünlerde risk alarak kendinizi ifade edebilir, attığınız adımların olumlu sonuç getirmesi ile beraber özgüveninizi arttırabilirsiniz.
İKİZLER
Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir. Bu destek manevi olabileceği gibi işle veya maddiyatla alakalı da olabilir.
YENGEÇ
Arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız.
Bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün.
ASLAN
Hayattan dilek ve niyetlerinizin minimal düzeyde olduğu şu günlerde kendinizi ufak şeylerle mutlu edebilmenin huzurunu sürebilirsiniz.
BAŞAK
İlişkiler hususunda risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz.
Bazı işle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir.
TERAZİ
Duygusal konularda kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Hızlı karar alacak ve güvence arayacaksınız.
AKREP
Her türlü beklentinizin karşılandığını görmek size oldukça keyifli hissettirerek başarınızı perçinlemenizi sağlayabilir.
YAY
Aşk hayatınızda kendiniz için verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz.
Müdahale istemiyor ancak fikir istiyor olabilirsiniz, dengeyi bulmalısınız.
OĞLAK
Duygusal konularda kendinizi baskıcı hissedebilir ve partnerinize karşı baskın tutum sergileyebilirsiniz.
Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz.
KOVA
Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz.
Yapmak istedikleriniz sizi ilgilendirir.
Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir.
BALIK
Duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Bugün size huzur vererek rahatlatabilir. Bugün size huzur vererek rahatlatabilir.
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