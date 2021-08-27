27 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde iş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

BOĞA

İş hususunda büyük düşünmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir.

İKİZLER

Duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz. Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız.

YENGEÇ

Son zamanlarda partnerinize tam olarak yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz, kendinizi fark etmelisiniz.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz konuların çabalarınız ile dolabileceğini bilmelisiniz. İlişkisel konularda cesur olmalısınız.

AKREP

Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz ancak her şey olması gerektiği için var oldu bu yüzden kendinizi suçlamamalısınız.

YAY

İş konusunda yenilikler başlatmak sizin için faydalı olabilir hatta bu yenilikleri başlatırken destek almaktan da çekinmeyin.

OĞLAK

Partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Zaman içerisinde karar almak ve aldığınız kararları uygulamayı tercih edebilirisiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda kendinizi verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.

BALIK

İlişkinizi yürütmek için gösterdiğiniz çabaya değip değmediğini görmek isteyeceksiniz. Ayrıca sosyal alanlardaki ilişkilerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.