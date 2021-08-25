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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 25 Ağustos 2021, Çarşamba

25 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz.

BOĞA
Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz.

İKİZLER
Bu aralar aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir. İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde neleri başarabileceğinizi kendinize göstermeniz özgüven ve cesaretinizin artmasına vesile olacak.

ASLAN
Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz. Kendinizi taktir edebilirsiniz.

BAŞAK
Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir, hayatınıza katkılarını fark etme fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ
Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir.

AKREP
Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz.

YAY
Alacağınız kararlar beraberinde hayatınıza yenilikler getirebilir. Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun.

OĞLAK
Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir. Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz.

KOVA
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissetmeseniz de sevdiklerinizin gösterdiği desteği fark edebilirsiniz.

BALIK
Vereceğiniz tepkiler çevrenizdekilere farklı gelebilir. Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ve yaratıcı fikirleriniz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz.

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