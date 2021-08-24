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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 24 Ağustos 2021, Salı

24 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için kendinizi yapmak istediklerinizi planlarken bulabilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda arkadaşlarınızla bir arada bulunmak, onlarla fikir alışverişi yapmak ve onlara zaman ayırmak size çok iyi gelebilir.

İKİZLER
Kendinizi duygusal olarak hazır hissetmediğiniz konularda zorlamamalı ve sadece güvence ihtiyacınız üzerinden kararlar almamalısınız.

YENGEÇ
Dostlarınıza vereceğiniz ilham ve fikirler size iyi hissettirebilir ayrıca bugün bazı kişilere iyilik de yapmak isteyebilirisiniz.

ASLAN
Sosyal ortamlarda kendinizi göstermeyi tercih edebilirsiniz. İşiniz konusunda vizyonunuzu genişletecek yeni ilhamlarla dolabilir ve yeni planlamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK
Günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilir, diğer yarısında ise tamamen dinlemeye ve eğlenmeye vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz.

TERAZİ
İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilir, hayal ve hedeflerinizi cesaretle dile getirerek ön plana koyabilirsiniz.

AKREP
Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilir, yardım almak istemeyebilirsiniz.

YAY
Mantığınıza değil kalbinize de güvenmeyi seçip olaylara farklı çerçeveden bakabilmelisiniz. Tarafsızlığınızı korumak isteyebilirsiniz, bunun için çaba gösterin.

OĞLAK
Kendinizi daha net hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve çevrenize de verimli olabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA
Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir.

BALIK
Bugünlerde duygusal konularda net adımlar atmamanızda fayda var. Karar almayı ilerleyen günlere bırakmak isteyebilirsiniz.

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