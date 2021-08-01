1 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Aklınız bugünlerde bazı konularda şüphe içerisinde olabilir. Aile içerisinde kurabileceğiniz yanlış iletişim istenmeyen sonuçlar oluşmasına neden olabilir.

BOĞA

Kendinizi sizi desteklemeyen kişilerden mümkün olduğunca soyutlamaya ve uzaklaştırmaya çalışın, yapabilirliklerinize odaklanın.

İKİZLER

Mesleki konularda sizden daha hırslı kişileri görerek rakiplerinizden biraz çekinseniz de sağduyunuz ile hak ettiğiniz yere kolaylıkla gelebilirsiniz.

YENGEÇ

Karşınızdakilerden şüphelenmek yerine gerçekten sevildiğiniz noktalarda ne kadar sevildiğinize odaklanmaya çalışın.

ASLAN

Sevdiğiniz tutkularınızın peşinden düzenli olarak gitmek daha yerinde olacaktır. İdealleriniz var ve önceliğiniz aşk ve kariyer hedeflerinizi düzenlemek.

BAŞAK

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve başkalarına yardım etmekten keyif aldığınız bir gündesiniz. Başardıklarınıza şaşıran sosyal çevrenizin kıskançlığına maruz kalabilirsiniz

TERAZİ

İnsanlarla olan iletişimlerinizde şüphe çekici olaylara odaklanmamaya çalışın. Kendinizi kusurlu hissetmek yerine daha çok başarabildiklerinize odaklanın.

AKREP

Zamanınızı verimli şekilde kullanışınızın başarılarını alabilirsiniz. Aşk konusunda isteklerinizin de gerçekleşmesi ile beraber keyifiniz ikiye katlanabilir.

YAY

Bir şeyi kendi istekleriniz doğrultusunda yapmayı tercih edin, başkalarını kıskandırmak için değil. Sevdikleriniz duygularınızı anlıyorlar, onlara şans vermelisiniz.

OĞLAK

Aşk konusunda karşı cinsin ilgisini kolayca çekebiliyorsunuz. Herhangi bir güdü sizin hedefiniz olmamalı. Sağlıklı düşünmeli ve içe dönük karar almalısınız.

KOVA

Bu aralar kaşif gibi hissettiğiniz bir dönemden geçebilirsiniz ancak şıpsevdi olmamaya çalışın. Kaşiflik belli bir düzeyde keyiflidir.

BALIK

Son zamanlarda her şeye merak salıp vazgeçmek günün sonunda kendinizi öyle bir durum yokken başarısız hissetmenize neden olabilir.