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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 01 Ağustos 2021, Pazar

1 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Aklınız bugünlerde bazı konularda şüphe içerisinde olabilir. Aile içerisinde kurabileceğiniz yanlış iletişim istenmeyen sonuçlar oluşmasına neden olabilir.

BOĞA
Kendinizi sizi desteklemeyen kişilerden mümkün olduğunca soyutlamaya ve uzaklaştırmaya çalışın, yapabilirliklerinize odaklanın.

İKİZLER
Mesleki konularda sizden daha hırslı kişileri görerek rakiplerinizden biraz çekinseniz de sağduyunuz ile hak ettiğiniz yere kolaylıkla gelebilirsiniz.

YENGEÇ
Karşınızdakilerden şüphelenmek yerine gerçekten sevildiğiniz noktalarda ne kadar sevildiğinize odaklanmaya çalışın.

ASLAN
Sevdiğiniz tutkularınızın peşinden düzenli olarak gitmek daha yerinde olacaktır. İdealleriniz var ve önceliğiniz aşk ve kariyer hedeflerinizi düzenlemek.

BAŞAK
Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve başkalarına yardım etmekten keyif aldığınız bir gündesiniz. Başardıklarınıza şaşıran sosyal çevrenizin kıskançlığına maruz kalabilirsiniz

TERAZİ
İnsanlarla olan iletişimlerinizde şüphe çekici olaylara odaklanmamaya çalışın. Kendinizi kusurlu hissetmek yerine daha çok başarabildiklerinize odaklanın.

AKREP
Zamanınızı verimli şekilde kullanışınızın başarılarını alabilirsiniz. Aşk konusunda isteklerinizin de gerçekleşmesi ile beraber keyifiniz ikiye katlanabilir.

YAY
Bir şeyi kendi istekleriniz doğrultusunda yapmayı tercih edin, başkalarını kıskandırmak için değil. Sevdikleriniz duygularınızı anlıyorlar, onlara şans vermelisiniz.

OĞLAK
Aşk konusunda karşı cinsin ilgisini kolayca çekebiliyorsunuz. Herhangi bir güdü sizin hedefiniz olmamalı. Sağlıklı düşünmeli ve içe dönük karar almalısınız.

KOVA
Bu aralar kaşif gibi hissettiğiniz bir dönemden geçebilirsiniz ancak şıpsevdi olmamaya çalışın. Kaşiflik belli bir düzeyde keyiflidir.

BALIK
Son zamanlarda her şeye merak salıp vazgeçmek günün sonunda kendinizi öyle bir durum yokken başarısız hissetmenize neden olabilir.

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