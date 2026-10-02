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Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE

Uluslar A Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 3. maçına Belçika karşısında çıkıyor. İlk iki maçında Fransa ile İtalya'ya kaybeden milliler, Belçika karşısında kazanıp ilk 3 puanına ulaşma hedefinde. Zorlu randevu ATV'den yayınlanıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor.

İlk iki maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Belçika deplasmanında puan mücadelesi veriyor.

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Belçika - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Belçika: Senne Lammens, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Dodi Lukebakio, Julien Ngoy, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken, Timothy Castagne, Mika Godts

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

Video Oynatma İkonu UEFA Uluslar Ligi: Belçika 1-0 Türkiye

Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE-2

GRUPTA FRANSA LİDER

A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa, 6 puanla zirvede yer alıyor. Belçika ile İtalya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye henüz puanla tanışamadı.

Ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ardından Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Belçika ise İtalya deplasmanında 2-0 kazanırken sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.

Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE-3

12. RANDEVU

Türkiye ile Belçika tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 11 müsabakada iki takım da 3'er galibiyet aldı. 5 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 17 kez fileleri havalandırırken Belçika 18 gol kaydetti.

Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE-4

SON MAÇ 2011'DE

İki ülke arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynandı.

2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılan mücadele 1-1 tamamlandı. Belçika'nın golünü 4. dakikada Ogunjimi, Türkiye'nin sayısını ise 22. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE-5

BELÇİKA DEPLASMANINDA 8. MAÇ

Türkiye, Belçika'ya daha önce 7 kez deplasmanda rakip oldu.

Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Maçların 6'sı Brüksel'de, biri Genk'te oynandı. Deplasmandaki 7 müsabakada iki takım da 11'er gol attı.

Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE-6

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Zeki Çelik

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün, Can Uzun, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.

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Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE-8 Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE-9 Uluslar Ligi'nde hedef 3 puan! Belçika - Türkiye maçı ATV CANLI İZLE-10
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