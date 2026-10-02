2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılan mücadele 1-1 tamamlandı. Belçika'nın golünü 4. dakikada Ogunjimi, Türkiye'nin sayısını ise 22. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

BELÇİKA DEPLASMANINDA 8. MAÇ

Türkiye, Belçika'ya daha önce 7 kez deplasmanda rakip oldu.

Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Maçların 6'sı Brüksel'de, biri Genk'te oynandı. Deplasmandaki 7 müsabakada iki takım da 11'er gol attı.