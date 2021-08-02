2 Ağustos 2021 günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişileri çıkartın, hiç kimseyi zorla ve sadece kırmamak için hayatınızda tutmayın.

BOĞA

Kariyeriniz için oldukça verimli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsatları fark edebiliyor olmanız da önemli olacak.

İKİZLER

Olumsuzu çekme meyilinizi durdurmaya çalışın. Kendiniz üzerinde öz disiplininizi geliştirme çalışmaları yapmaya başlamak için oldukça uygun bir gün.

YENGEÇ

Mesleki konularda uğradığınız bazı başarısızlıklar çok çabuk demoralize olmanıza sebep olabilir. Kazandıklarınızın fazla olduğunu hep hatırlayın.

ASLAN

Etrafınızdaki herkesi korumak istiyorsunuz. İnsanların hepsine eşit değer vererek maddi manevi zarara uğramamaya dikkat edin.

BAŞAK

Kendinizi hatalı hissettiğiniz noktalarda hata yapmayı bırakmayı bilinçli olarak tercih edebilirsiniz. Bu tutum da aşk hayatınızdaki şansınızı arttıracaktır.

TERAZİ

Özellikle yeni kaynak arayışları, yeni iş girişimleri ya da iş veya sektör değiştirmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz.

AKREP

Algı olarak kendinizi pozitif hissetmek için olumlamalara değer verin. Hemen başarısızlıklara değil daha çok tecrübelere odaklanmanızda fayda olacaktır.

YAY

Başkalarının problemlerini bir kenara bırakarak içsel huzuru yakalamaya çalışın. Son zamanlarda iletişim yeteneğiniz artacak.

OĞLAK

Herkesi kurtarmak isterken kendinizi darlık içerisinde hissedebilirsiniz. Böyle durumlarda sevdiklerinizin fikirlerini alarak kontrollü ilerleyebilirsiniz.

KOVA

Karşı tarafı kırmamak için yapılan sahte davranışlar adil olmayabilir. Bu yüzden dürüstlük anlık mutlulukların ötesinde gelebilir.

BALIK

Çekiciliğiniz belirginken seçici de olmaya çalışın. Herkese hemen güvenmemeye özen gösterin. Duygusal açıdan bilinçli çaba ve şansın birleştiği bir noktadasınız.