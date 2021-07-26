26 Temmuz günlük burç yorumları
Yüce gönüllülüğünüz dostlarınızın da ilgisini çekecek. Onlar da sizden iç huzuru yakalamak için destek bekleyebilirler.
BOĞA
Sabırla ilişkinize yaptığınız yatırım yarın partnerinizin de size aynı şekilde yaklaşmasına vesile olabilir. Bu da aşk hayatınızda güçlenmeye vesile olabilir.
İKİZLER
Duygusal açıdan tam, tüm ve güvenilir olsanız da bugünlerde kendinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Israrcı olmamaya çalışın.
YENGEÇ
Karar almak ve uygulamak hususunda oldukça istikrarlı olabilirsiniz. Hem özgüven hem öz disiplin açısından kendinizi iyi idame ettirebilirsiniz.
ASLAN
Karakteristik olarak yapıcı ve verici bir ruh hali içerisinde olsanız da sinirlerinizi kontrol etmekte problem çekebiliyorsunuz. Rasyonel düşünün.
BAŞAK
Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi partnerinizle ilgilenirken bulabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
TERAZİ
Aşk konusunda yeniliklere adapte olduğunuz bir gündesiniz. Kendinizi iyi hissetmek için söylemeniz gereken sözleri söylemiyor, risk almaktan çekinebiliyorsunuz.
AKREP
Aşk hayatınızla alakalı olarak kıskançlık krizleri ortaya çıkabilir. Tek taraflı ilgi göstermek, yoğun ilgi vermek için oldukça uygun bir dönemdir.
YAY
Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz ancak ikna etmekte problem yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Zaman içerisinde geliştirdiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.
OĞLAK
Duygularınızı gizlememeli ve kendinizi sevdiklerinize ifade etmelisiniz. Tam emin olmadığınız dedikodular dolaylarında kimseyi yargılamadığınızdan emin olmalısınız.
KOVA
Bugünlerde duygusal yükselişleriniz hususunda dikkatli olmanız gerekmekte. Sosyal çevrenizde sevilen bir birey olmanız özgüveninizi arttırabilir.
BALIK
Son zamanlarda risklere biraz daha kolay girebilmeniz gereken, çoğu zaman şansın sizden yana olabileceği bir dönemden geçiyorsunuz.
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