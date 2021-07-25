25 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Mesleki konularda elinizden gelenin en iyisini yapmayı tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Buna bağlı olarak iş başarıları da hayatınıza gelebilir.

BOĞA

Kararlı ve emin adımlarla yola devam edebilirsiniz. Hayatınızı aşk konusunda daha sağlam temellerle atmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Dostlarınızı kaybetmemek ve kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.

YENGEÇ

Bugünlerde üzerinize çektiğiniz enerjilere dikkat etmelisiniz. Enerjisel planda hassas olabilirsiniz ve başarılarınızın kıskanıldığını görebilirsiniz.

ASLAN

Mutluluğu bulmak sizin için önemli olacak bu bağlamda çevrenize kulak vermelirsiniz. Ailenize karşı olan belirgin ilginiz sevildiğinizi hissetmenizi sağlayacak.

BAŞAK

Edindiğiniz başarılar ilerleyen günlerde adınızdan söz ettirmenize ve taktir görmenize neden olabilir. Duygusal konularda yalnız hissedebilirsiniz.

TERAZİ

Mesleki konularda bir süredir tasarladığınız planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Her mutlu hissiyatınızı başkaları ile paylaşmamaya çalışmalısınız.

AKREP

Bugünlerde dostlarınızı da seçme fırsatı yakalayabilir kimin doğru kimin yanlış olduğunu görebilirsiniz. İki taraf için de dengeyi kurun.

YAY

Kendinizi bugünlerde bir takım yalnızlıklar içerisinde hissedebilirsiniz. Öfkenizi kontrol altına almalı ve cümlelerinizi sakince seçmelisiniz.

OĞLAK

Aşk konusunda beklediğiniz kişiden beklediğiniz haberi alabilirsiniz. Yeni ve güzel hislere kavuşabilir taze fırsatlar yakalayabilirsiniz.

KOVA

Son zamanlarda kendinizi talihsiz hissettiğiniz her konuda şansın sizden yana döndüğünü bilmek size iyi hissettirebilir.

BALIK

Çevrenizdekileri olumlu etkilediğiniz kendinize de şifa olduğunuz bir gündesiniz. Barışçıl bir ruh hali benimseyebilirsiniz ve bu da size iyi gelebilir.