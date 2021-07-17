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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 17 Temmuz 2021, Cumartesi

17 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Sosyal açıdan olumlu girişimlerde bulunabileceğiniz bugünlerde kendinize mesleki çevre de edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA
Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Boğaç'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.

İKİZLER
Son zamanlarda söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

YENGEÇ
Bugünlerde ona kendinizi ifade etmek için biraz daha çaba göstermeli, hemen kabuğunuza çekilmeyi tercih etmemelisiniz.

ASLAN
Bir problemin direkt olarak size yönelik olup olmadığını iyi araştırmalısınız. Son zamanlarda aşk konusunda verimli bir süreçten geçiyorsunuz.

BAŞAK
Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatlatın ortaya çıkması bugünlerde mümkün.

TERAZİ
Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.
Sosyal ilişkilerinizde çevrenizde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

AKREP
Sosyal açıdan olumlu ve sabırlı bir dönemden geçmektesiniz.
Arzu ettiklerinizi elde etmek için daha fazla öz disipline ihtiyacınız olabilir.

YAY
Kendinizi yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz.
Çevrenizin söylediklerini de dikkate almanızda fayda var.

OĞLAK
Arkadaşlık ilişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz.
Özellikle yalnız olan Oğlak'lar aradıkları özellikteki kişi ile tanışma fırsatı yakalayabilirler.

KOVA
Aşk hayatınızda olumlu ve verimli bir süreçten geçebilirsiniz.
Özellikle kariyer ve eğitim bağlamında başarılı girişimlere imza atabilirsiniz.

BALIK
Aşk konusunda kendinizi yalnızlaştırmamalı problemleri partnerinizle konuşarak çözmeyi tercih etmelisiniz.

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