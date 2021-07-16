16 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Kendinizi herhangi bir konuda bağlı hissetmek istemeyebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki problemleri çözümlemek için anlayışlı olmanız gerekmekte.

BOĞA

Son zamanlarda partnerinize karşı kendinizi tam olarak ifade edememe hissiyatı rahatsız hissetmenize neden olabilir.

İKİZLER

İlişkinizde çatışmadan kaçınmak için kendinizi iyi ifade etmelisiniz. Partnerinize verdiğiniz değeri göstermekten çekinmeyin.

YENGEÇ

Sosyal olduğunuz ve arkadaşlarınızın sevgisini kazandığınız bugünlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

ASLAN

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Duygusal konularda kendinize biraz zaman tanımalı ve kendi kendinizi baskı altına sokmamalısınız.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınızda sorumluluk almaktan kaçındığınız hissiyatı partneriniz açısından problem hissettirebilir.Dikkatli davranmalısınız.

TERAZİ

Bugünlerde duygusal konularda karar vermekte problem çekebilirsiniz. Yaşadığınız bazı şeyler sizi planlama hususunda düşünmeye itebilir.

AKREP

Sorumluluklarınızı unutmamalısınız. Ayrıca mesleki ve özel hayatınızda da konularda da ayını şekilde düşünmeniz gerekebilir.

YAY

Çevrenize olan güveniniz kendinize enerji harcama noktasında size sıkıntı çıkartabilir. Dengeyi ayarlamak ve çözüme ilerlemek için mantıkla hareket etmek gerekmekte.

OĞLAK

Zamanınızı ve potansiyelinizi iyi kullandığınızdan emin olduğunuz taktirde başarı da sizinle gelecektir. Kendinizi istemediğiniz yüke sokmayın.

KOVA

Duygusal olarak hissiyatınızı tam olarak ifade etmemeyi tercih ettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Ancak bu hal sizi dengede tutabilir.

BALIK

Geleceğinizi tasarlarken mevcut durumdan kopmamak için uzunca bir süre düşünerek hareket etmeniz gerekebilir.