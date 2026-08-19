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Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2026 07:46
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Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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