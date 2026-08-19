Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

Esenyurt’ta yol verme kavgası: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil merdiven boşluğuna uçtu: O anlar kamerada!

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil merdiven boşluğuna uçtu: O anlar kamerada!