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Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

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Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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