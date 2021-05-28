28 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Adaletle ilgili beklentilerinizin artık karşılanmak üzere olduğunu bilmelisiniz. Biraz daha sabır göstermeniz ve bekleyebilmeniz gerekmekte.

BOĞA

Acilen çözmeniz gereken meseleleriniz var ise çevrenizden ve ailenizden yardım alabilmek konusunda açık fikirli olmanız faydalı olacaktır.

İKİZLER

Aşk konusunda yaşadığınız olumluluklar sizi keyiflendirecek. Özellikle eski partneri ile alakalı merakta olan İkizler haber alabilirler.

YENGEÇ

Dikkatli olduğunuz ve ağır bir şekilde hareket ettiğiniz bir dönemdesiniz. Bazı konularda öfke patlaması yaşamamak için sessizliğinizi koruyorsunuz.

ASLAN

Geleceğinizi tasarladığınız ve planlamalarınızı yaptığınız bir gündesiniz. Kendinizi kararsızlık içerisinde hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK

Aldığınız bir takım haberler sizi oldukça rahatlatabilir. Küs olduğunuz birisi ile barışabilir, uzun zamandır görmediğiniz özlediğiniz kişileri görebilirsiniz.

TERAZİ

Enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Bazı problemler hayatınızda olsa da tamamen umutsuzluğa kapılmamaya çalışın.

AKREP

Sessizliğiniz bir şeyleri elbette ki unuttuğunuz anlamına gelmiyor. Gerçekleri ortaya çıkarma arzusu içerisinde olacağınız bir gündesiniz.

YAY

Enerjinizi dağıtmanız da hareketsiz olmak istemenize büyük etken. Enerjinizi dağıtmadan hareket etmelisiniz.

OĞLAK

Gününüzün güzel geçeceğini hissedebilirsiniz. Maddi problemlerinizin aşıldığı bir gündesiniz. Bereketinizin arttığını hissetmek size keyif verebilir.

KOVA

Meslek arayışı içerisinde iseniz karar vermeyi ilerleyen süreçlere bırakmalısınız. Yalnız Kova'lar aşk hayatınızda karşı cinse karşı çekici geleceksiniz.

BALIK

Bugün dileklerinizin ve hayattan beklentilerinizin gerçekleşmesi için olumlu yönde adımlar atmaya başlayabilirsiniz.