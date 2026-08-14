GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Galatasaray Üniversitesi ve Bağlı Birimlerinde Bulunan Yiyecek İçecek Otomat Alanlarının Kiralanması İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Madde uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

İhale Adı Toplam Metrekare ve Otomat Sayısı Yıllık Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati Kiralama Süresi Galatasaray Üniversitesi ve Bağlı Birimlerinde Bulunan Yiyecek İçecek Otomat Alanlarının Kiralanması En az 10m² 14 Adet 2.186.000,00 TL 65.580,00 TL 26.08.2026

Saat:11.00 3 Yıl

İhale 26.08.2026 Çarşamba günü saat 11.00'da Galatasaray Üniversitesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Toplantı Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Kanuni İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler için),

b) Mesleki faaliyetlerini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Nüfus Kayıt Örneği Belgesi,

1) Gerçek Kişi olması halinde kendisine ait

2) Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları (Halka açık kısmı hariç) ve şirket müdürüne ait

e) Sabıka kaydı olup olmadığını gösteren son 6 ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi Alınan bu belgede "adli sicil kaydı" veya "adli sicil arşiv kaydı var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararları da eklenecektir.

Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişinin adli sicil kaydı belgesi sunulmalıdır. Sabıka kaydı bulunan kişiler ihaleye katılamaz.

f) Vekaleten teklif vermesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İhale dokümanının (her sayfalı imzalı ve kaşeli olacak) için yer aldığı teklif zarfı,

h) İhale dokümanının satın alınmış olduğunu gösteren İdarece verilmiş olan belge,

ı) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirlenen şartlara uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Galatasaray Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,

i) Vergi Levhası Fotokopisi,

j) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi daireleri ve SGK dan ihalenin yapıldığı ay itibariyle borcu olmadığına dair belge,

k) Ticaret odasından alınmış ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge,

l) Marka tescil belgesi,

m) Son 1 yıl içinde kamu ve/veya özel sektörde eğitim ve sağlık kurumlarında yiyecek ve içecek otomat cihazı hizmeti sunduğuna dair belirli bir bedel içeren sözleşmeyi tamamlaması ve iş deneyim belgesi sunulmalıdır.

Sunulan belgelerin asıl olması veya Kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmaları zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin ihale yeterlik belgeleri arasında sunulmaması halinde istekli ihale dışı bırakılır.

İhaleye katılacak İstekliler, İdari Şartnamenin 7. maddesinde yer alan belgeleri hazırlayarak Galatasaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.



3. İhale dosyası Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Çırağan Caddesi No. 36 Saray Binası Zemin Kat C 102 Beşiktaş/İSTANBUL) adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dosyasını; Üniversitemizin T.C. Ziraat Bankası Ortaköy Şubesi TR74 0001 0008 2801 6242 9450 03 IBAN'lı hesabına yatırılan 1.000,00TL (binTL) tutarındaki dekontu ibraz ederek satın alması zorunludur.



4. Posta ile yapılacak başvurularda tekliflerin 26.08.2026 Çarşamba günü ihale saatine kadar Galatasaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No. 36 Saray Binası Zemin Kat C 102 Beşiktaş/İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir.



5. Posta ile yapılacak müracaatlar ihale tarih ve saatine kadar kabul edilir



6. Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

Basın No: ILN02530243 #ilan.gov.tr